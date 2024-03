Ευρώπη, ΗΠΑ και ΗΑΕ ενεργοποιούν τον θαλάσσιο διάδρομο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Σε κοινή τους δήλωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κύπρος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ΗΠΑ και η Βρετανία ανακοίνωσαν την Παρασκευή την υιοθέτηση της ενεργοποίησης του θαλάσσιου διαδρόμου παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, βρίσκεται άλλωστε στην Κύπρο, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και ανακοίνωσε την πιλοτική λειτουργία της παράδοσης επισιτιστικής βοήθειας στη Γάζα, μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου που πρότεινε η Κύπρος.

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι αναμένει ο θαλάσσιος διάδρομος να ξεκινήσει να λειτουργεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ, κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Ν. Χριστοδουλίδη, ανακοίνωσε ότι «η Ευρώπη χρηματοδοτεί μια μεγάλη προσπάθεια ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Παλαιστίνιους» ύψους 250 εκατ. ευρώ.

«Αλλά η βασική πρόκληση είναι να φτάσει αυτή η βοήθεια στους ανθρώπους στη Γάζα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εγκαινιάζουμε τον Κυπριακό Θαλάσσιο Διάδρομο, μαζί με τις ΗΠΑ και τα ΗΑΕ», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ.

Στην πρωτοβουλία αυτή αναφέρθηκε και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέβιντ Κάμερον. «Μαζί με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι εταίροι μας έχουμε ανακοινώσει ότι θα ανοίξουμε έναν θαλάσσιο διάδρομο για την παροχή βοήθειας απευθείας στη Γάζα. Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε το Ισραήλ να επιτρέψει σε περισσότερα φορτηγά να εισέλθουν στη Γάζα ως τον ταχύτερο τρόπο για να παρέχουμε βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται».

Την υιοθέτηση της ενεργοποίησης του θαλάσσιου διαδρόμου παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας ανακοίνωσε και η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Κύπρος, τα ΗΑΕ, η Βρετανία και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να ανοίξουν έναν θαλάσσιο διάδρομο για να παραδώσουν την πολυπόθητη βοήθεια στους Παλαιστίνιους».

Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κυπριακής Δημοκρατίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ηνωμένου Βασιλείου για την Υιοθέτηση της Ενεργοποίησης του Θαλάσσιου Διαδρόμου Παροχής Ανθρωπιστικής Βοήθειας στη Γάζα



«Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι δεινή με αθώες οικογένειες Παλαιστινίων και παιδιών να βρίσκονται σε απόγνωση για κάλυψη βασικών αναγκών. Γι’ αυτό τον λόγο, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Κυπριακή Δημοκρατία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοινώνουμε την πρόθεση μας για διάνοιξη θαλάσσιου διαδρόμου για την παροχή εξαιρετικά αναγκαίων, επιπρόσθετων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας δια θαλάσσης.



Η ηγετική δράση της Κύπρου για τη σύσταση της Πρωτοβουλίας Αμάλθεια -η οποία περιγράφει τον μηχανισμό για την ασφαλή αποστολή βοήθειας από την Κύπρο προς τη Γάζα δια θαλάσσης- ήταν καθοριστική στο να καταστεί δυνατή αυτή η συλλογική προσπάθεια για τη δημιουργία ενός θαλάσσιου διαδρόμου. Μαζί, τα κράτη μας προτίθενται να οικοδομήσουν σε αυτό το μοντέλο για την παροχή επιπρόσθετης σημαντικής βοήθειας δια θαλάσσης, εργαζόμενα σε συντονισμό με την Ειδική Συντονίστρια του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικά Θέματα και την Ανοικοδόμηση της Γάζας, Sigrid Kaag, η οποία είναι εντεταλμένη βάσει του Ψηφίσματος ΣΑ ΟΗΕ 2720 να διευκολύνει, να συντονίσει, να εποπτεύσει και να επιβεβαιώσει τη ροή βοήθειας στη Γάζα. Οι αφοσιωμένες προσπάθειες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να δραστηριοποιηθούν ενεργά για στήριξη της πρωτοβουλίας θα έχει ως αποτέλεσμα την πρώτη αποστολή τροφίμων δια θαλάσσης στον πληθυσμό της Γάζας.



Η Κύπρος σύντομα θα συγκαλέσει συνάντηση μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων για να συζητήσουν πώς μπορεί να επιταχυνθεί αυτό το θαλάσσιο κανάλι υποστήριξης του πληθυσμού που έχει ανάγκη, συμπληρώνοντας χερσαίες και εναέριες διόδους, συμπεριλαμβανομένων από την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν μια επιχείρηση επείγουσας έκτακτης ανάγκης της οποίας ηγούνται οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για να δημιουργήσουν μια προσωρινή αποβάθρα στη Γάζα, σε συντονισμό με άλλους ανθρωπιστικούς εταίρους και άλλες χώρες, για να γίνει κατορθωτή η παροχή σημαντικών ποσοτήτων βοήθειας δια θαλάσσης. Αυτές οι προσπάθειες θα συντονίζονται στενά με την κυβέρνηση του Ισραήλ.



Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας απευθείας στη Γάζα δια θαλάσσης θα είναι περίπλοκη και τα κράτη μας θα συνεχίσουν να αξιολογούν και να προσαρμόζουν τις προσπάθειες τους για να διασφαλίσουν ότι η παροχή βοήθειας γίνεται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.



Ο θαλάσσιος διάδρομος μπορεί -και πρέπει- να είναι μέρος μιας βιώσιμης προσπάθειας αύξησης της διέλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω όλων των πιθανών διόδων. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με το Ισραήλ για να επεκτείνουμε τις χερσαίες παραδόσεις, εμμένοντας στη διευκόλυνση περισσότερων διόδων και το άνοιγμα επιπρόσθετων σημείων διέλευσης για να μεταφερθεί περισσότερη βοήθεια σε περισσότερους ανθρώπους. Επιβεβαιώνουμε πως η προστασία της ζωής των αμάχων είναι βασική αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που πρέπει να τυγχάνει σεβασμού. Και όλοι μαζί πρέπει να πράξουμε περισσότερα για να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια παραδίδεται στους ανθρώπους που απεγνωσμένα την έχουν ανάγκη».