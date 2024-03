Στην Κύπρο η φον ντερ Λάιεν: Ξεκινά πιλοτικά ο θαλάσσιος διαδρόμος για τη Γάζα

Στην Κύπρο έφτασε την Παρασκευή το πρωί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας Αμάλθεια», που είχε προτείνει η Λευκωσία για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, μέσω ενός θαλάσσιου διαδρόμου. Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι αναμένει ο θαλάσσιος διάδρομος να ξεκινήσει να λειτουργεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε, επίσης, ότι μια πιλοτική δοκιμαστική λειτουργία παράδοσης επισιτιστικής βοήθειας που συλλέγεται από μια φιλανθρωπική ομάδα και υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα μπορούσε να αναχωρήσει αυτή την Παρασκευή από το λιμάνι της Λάρνακας.

Στην Κύπρο, η φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Με ανάρτησή της στο Χ, χαιρέτησε την πρότασή του Κύπριου προέδρου για τη δημιουργία διάδρομου για την παροχή περισσότερης βοήθειας στη Γάζα μέσω θαλάσσης.

I'm grateful to you, President @Christodulides, for your leadership in establishing the Amalthea initiative.



The maritime corridor to deliver more aid to Gaza via sea.



Innocent civilians in Palestine need all our help. pic.twitter.com/Ux2aqb4Zpk