Ένας Ολλανδός στρατηγός διορίστηκε επικεφαλής της Frontex

Ο διοικητής της ολλανδικής χωροφυλακής Χανς Λέιτενς διορίστηκε σήμερα νέος εκτελεστικός διευθυντής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικών συνόρων Frontex, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το συμβούλιο διοίκησης της υπηρεσίας.

Ο διορισθείς από το συμβούλιο Χανς Λέιτενς διαδέχεται την Αΐγια Καλνάγια, που κατείχε προσωρινά τη θέση αυτή από τον Ιούλιο του 2022, μετά την παραίτηση του Φρανσουά Λετζέρι, που κατηγορήθηκε συχνά για ανοχή στις παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών.

Η Ευρωπαϊκή υπηρεσία για την καταπολέμηση της απάτης (Olaf) είχε επιβεβαιώσει την Παρασκευή ότι ξεκίνησε έρευνα κατά της Frontex χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο στρατηγός Λέιτενς εξέφρασε σήμερα τη χαρά του για τον διορισμό του από την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον, η οποία ευχαρίστησε την κ. Καλνάγια "για την εξαιρετική διοίκηση (της Frontex) σε μια δύσκολη περίοδο".

"Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη διοίκηση της Frontex, προκειμένου να προστατεύσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ", πρόσθεσε η Γιόχανσον.

