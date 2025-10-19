Ένας νεκρός και δεκάδες αγνοούμενοι από ανατροπή σκάφους μεταναστών ανοιχτά της Λαμπεντούζα

Ένα πλοιάριο μεταναστών που μετέφερε περίπου 35 άτομα και απέπλευσε από τη Λιβύη ανετράπη στη κεντρική Μεσόγειο, με αποτέλεσμα να επιβεβαιωθεί ο θάνατος ενός ανθρώπου ενώ αγνοούνται ακόμη είκοσι, δήλωσε την Κυριακή η συντονίστρια της UNICEF για την Ιταλία.

Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, ανοιχτά των ακτών της ιταλικής νήσου Λαμπεντούζα, από το Λιμενικό Σώμα της Ιταλίας, το οποίο διέσωσε 11 μετανάστες, μεταξύ των οποίων τέσσερα ασυνόδευτα παιδιά, και ανέσυρε τη σορό μιας εγκύου γυναίκας, ανέφερε η εκπρόσωπος της UNICEF, Νίκολα Ντελ’Αρτσιπρέτε.

Οι διασωθέντες και η σορός μεταφέρθηκαν στη Λαμπεντούζα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν αγνοούμενοι.

Το σκάφος ανετράπη έπειτα από δύο ημέρες στη θάλασσα, σύμφωνα με τη Ντελ’Αρτσιπρέτε.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, την Κυριακή, δύο μετανάστες βρέθηκαν νεκροί και 14 άλλοι σε κρίσιμη κατάσταση, όταν η ιταλική οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) εντόπισε ένα σκάφος με 85 άτομα από το Πακιστάν, την Ερυθραία και τη Σομαλία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AGI.

Οι 14 μετανάστες που χρειάζονταν ιατρική φροντίδα και οι δύο σοροί μεταφέρθηκαν σε δύο μονάδες του Λιμενικού Σώματος, 16 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Λαμπεντούζα, και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην ξηρά για μεταφορά σε νοσοκομεία, πρόσθεσε το AGI.

Περισσότεροι από 32.700 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο από το 2014, μεταξύ αυτών εκτιμάται ότι ένας στους πέντε ήταν παιδί, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε η Ντελ’Αρτσιπρέτε.

Ο Φλάβιο Ντι Τζιάκομο, εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM), δήλωσε το Σάββατο στην πλατφόρμα X ότι τουλάχιστον 916 μετανάστες έχουν πεθάνει στην κεντρική Μεσόγειο μόνο μέσα στο 2025.