Η Μαρίν Λεπέν σχεδιάζει να θέσει υποψηφιότητα σε πιθανές πρόωρες εκλογές στη Γαλλία, παρόλο που απαγορεύεται προς το παρόν να συμμετάσχει λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση.

Συγκεκριμένα, η Μαρίν Λεπέν δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα από τότε που κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση τον Μάρτιο, κατηγορία που εξακολουθεί να αρνείται και για την οποία έχει ασκήσει έφεση.

Η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αναμένεται να οριστεί τη Δευτέρα, ενώ η τελική απόφαση έχει προαναγγελθεί για το καλοκαίρι του 2026. Οι υποστηρικτές της ελπίζουν ότι το δικαστήριο θα ανατρέψει την απαγόρευση, ώστε να μπορέσει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Ωστόσο, ενδεχόμενες νέες βουλευτικές εκλογές, που θα προκληθούν από πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης μειοψηφίας του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, θα μπορούσαν να διεξαχθούν σε λίγες εβδομάδες.

Ο Μπαϊρού αναμένεται σχεδόν βέβαια να χάσει τη Δευτέρα σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό ύψους 43,8 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αντίθεσης του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Λεπέν.

«Αν το ερώτημα είναι: Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτήν την κυβέρνηση; Η απάντηση είναι όχι», δήλωσε η Λεπέν μετά τη συνάντησή της με τον Μπαϊρού την Τρίτη.

Η Λεπέν έχει υποσχεθεί από τον Ιούλιο ότι θα είναι υποψήφια σε οποιεσδήποτε νέες εκλογές, παρά τα νομικά της προβλήματα. Στέλεχος του Εθνικού Συναγερμού, που μίλησε ανώνυμα στο Politico, δήλωσε ότι το κόμμα δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να βρει αντικαταστάτη.

Σύμφωνα με σύμβουλό της, εάν προκηρυχθούν νέες εκλογές, θα καταθέσει τα χαρτιά της στην εκλογική της περιφέρεια. Αυτά αναμένεται να απορριφθούν, οπότε θα μπορούσε να προσφύγει στο διοικητικό δικαστήριο και στη συνέχεια στο Συνταγματικό Δικαστήριο, με στόχο μια ταχεία απόφαση.

Ωστόσο, νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι θα χρειαστούν περίπου έξι μήνες για την έκδοση απόφασης, κάτι που θα καθιστούσε αδύνατη τη συμμετοχή της.

Παρά ταύτα, οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι υπάρχουν προηγούμενα για ταχεία διευθέτηση, όπως στην υπόθεση υπέρ του κόμματος του Μακρόν το 2017, λίγο μετά την εκλογή του στην προεδρία.

Δικαστικές πηγές όμως θεωρούν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση «δεν είναι καθόλου συγκρίσιμη» με την περίπτωση της Λεπέν.