ΕΜΑ: Αποχωρεί απο την ψηφιακή πλατφόρμα Χ και εγγράφεται στο Bluesky

Μια ακόμη αποχώρηση από την ψηφιακή πλατφόρμα Χ. Ειδικότερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι δε θα κάνει πλέον αναρτήσεις στο Χ και θα χρησιμοποιεί το ανταγωνιστικό Bluesky και έγινε έτσι άλλος ένας οργανισμός που εγκαταλείπει αυτή την πλατφόρμα, η οποία έχει δεχτεί επικρίσεις για το περιεχόμενό της.

We have decided to take a break from X, but we want to keep talking about medicines and public & animal health with all of our followers.



