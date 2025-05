Πυρκαγιές στο Ισραήλ

Την αλληλεγγύη της Ευρώπης προς το Ισραήλ εκφράζει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας την άμεση ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα και στέλνοντας αεροσκάφη.

«Στηρίζουμε τη μάχη κατά των καταστροφικών πυρκαγιών στο Ισραήλ», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Χ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής συνδρομής σε κρίσιμες καταστάσεις.

«Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη», επισήμανε η φον ντερ Λάιεν, αναφέροντας πως έχουν ήδη κινητοποιηθεί πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Κροατία και την Ιταλία, τα οποία κατευθύνονται στην περιοχή για να συνδράμουν στην κατάσβεση των πύρινων μετώπων.

