Ελίζα Βόζεμπεργκ στο Ευρωκοινοβούλιο: Η ΕΕ οφείλει να υπερασπιστεί τον εαυτό της

«Τον καθοριστικό ρόλο της στρατιωτικής κινητικότητας και του συστήματος μεταφορών στη θωράκιση της Ευρώπης απέναντι στις εξωτερικές απειλές», τόνισε η επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ και πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, Ελίζα Βόζεμπεργκ - Βρυωνίδη, κατά την παρέμβασή της σε συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για την αμυντική ετοιμότητα της ΕΕ.

Επισήμανε ότι οι ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ένωσης, αλλά και οι επανειλημμένες τουρκικές προκλήσεις κατά Ελλάδας και Κύπρου στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ευρώπη οφείλει να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών διπλής χρήσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Βόζεμπεργκ χαιρέτισε τον δεκαπλασιασμό του προϋπολογισμού για τη στρατιωτική κινητικότητα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον κεντρικό ρόλο των λιμένων και την ανάγκη αναβάθμισής τους, μέσω της αυξημένης προτεινόμενης χρηματοδότησης για τις μεταφορές στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Το κείμενο της παρέμβασης της κ. Βόζεμπεργκ έχει ως εξής:

«Κύριε Επίτροπε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εμείς έχουμε χτίσει την Ειρήνη όμως ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ένωσης και επανειλημμένες τουρκικές προκλήσεις κατά Ελλάδας και Κύπρου, στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα: η Ευρώπη οφείλει να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Η στρατιωτική κινητικότητα - θεμέλιο της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας - θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη θωράκιση της Ένωσης και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας και κυρίως της στρατηγικής αυτονομίας μας.

Η Επιτροπή Μεταφορών χαιρετίζει το Νομοθετικό Πακέτο και τη δεκαπλάσια αύξηση του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο επόμενο Πολυετές Πλαίσιο.

Να μην υπάρξουν όμως περικοπές. Μόνο η επαρκής χρηματοδότηση εξασφαλίζει σύγχρονες υποδομές διπλής χρήσης και άρση των διοικητικών και τεχνικών εμποδίων, για την απρόσκοπτη μεταφορά εξοπλισμού και προσωπικού εντός της ΕΕ.

Αναδεικνύεται, επίσης, κεντρικός ο ρόλος των λιμένων, ως κόμβων στρατιωτικής κινητικότητας και αναγκαία η αναβάθμισή τους μέσω της αυξημένης χρηματοδότησης.

Συνάδελφοι,

Άμυνα και Ασφάλεια στην Ένωση βρίσκονται στα χέρια μας. Έχουμε την ευθύνη να ανταποκριθούμε σε αυτή την ιστορική πρόκληση.

Σας ευχαριστώ».