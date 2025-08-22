Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης στο Truth Social, μέσω της οποίας ουσιαστικά καλούσε την Ουκρανία να ξεκινήσει επιθετικές επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του υποστήριξε: «Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του επιτιθέμενου. Είναι σαν μια ομάδα στον αθλητισμό που έχει υπέροχη άμυνα, αλλά δεν επιτρέπεται να παίξει επιθετικά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κερδίσει!.

Στη συνέχεια επιτέθηκε για ακόμη μια φορά στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν τονίζοντας ότι δεν άφηνε τους Ουκρανούς να αντεπιτεθούν εναντίον των Ρώσων, παρά μόνο να αμυνθούν, ενώ επανέλαβε και πάλι ότι αν βρίσκονταν ο ίδιος στην προεδρία των ΗΠΑ, ο πόλεμος αυτός δεν θα είχε ξεσπάσει ποτέ.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, πρόκειται για μία ακόμη περίπτωση κατά την οποία ο Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις του. Για παράδειγμα, τη Δευτέρα φάνηκε να υπονοεί ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να υπηρετήσουν αμερικανικές δυνάμεις σε οποιαδήποτε μεταπολεμική δύναμη ασφαλείας στην Ουκρανία. Γρήγορα, ωστόσο, έκανε πίσω μετά από την αναταραχή που προκάλεσε στα μέσα ενημέρωσης του MAGA.

Πάντως, όπως αναφέρει στην ανάλυσή του το CCN, οι ενέργειες γύρω από μια διπλωματική διαδικασία δεν γίνονται δημόσια. Έτσι παρά την αβέβαιη ατμόσφαιρα, η επιμελής παρασκηνιακή δουλειά και η διπλωματική πίεση θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποτελέσματα.

Ωστόσο, μια εβδομάδα μετά την Αλάσκα, ο Πούτιν δείχνει ότι θέλει να συνεχίσει τον αγώνα. Ο Ζελένσκι δεν μπορεί να υποχωρήσει και η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτύχει ειρήνη μόνη της. Όλα εξαρτώνται από τον Τραμπ. Θα σκληρύνει τη στάση του για να δημιουργήσει μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία; Η μεγάλη εικόνα, πάντως, είναι ότι η Ρωσία προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξακολουθεί να ακολουθεί τη στρατηγική της παράτασης και της στρατιωτικής φθοράς, επιδιώκοντας μικρά αλλά σταθερά κέρδη στο μέτωπο. Ο Σεργκέι Λαβρόφ αναλαμβάνει και πάλι τον ρόλο του παλιού σοβιετικού διαπραγματευτή, προτείνοντας χρονοβόρες διαδικασίες με «συζητήσεις ειδικών» και «συστάσεις», ώστε να καθυστερήσει την οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδο.

Ο Ζελένσκι εμφανίζεται πρόθυμος να ακούσει τον Τραμπ, αποφεύγοντας ωστόσο τις παγίδες που θέτει η Μόσχα. Η παραχώρηση εδαφών στο Ντονμπάς, όπως ζητά το Κρεμλίνο, θα σήμαινε ένα προσωρινό πάγωμα που αργότερα θα εξελισσόταν σε νέα εισβολή προς το Κίεβο. Για τον Ουκρανό πρόεδρο, μια τέτοια «ειρήνη» ισοδυναμεί με στρατηγική αυτοκτονία.

Τραμπ: «Σε δύο εβδομάδες θα ξέρουμε αν θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία»

Πάντως, ο Τραμπ επανέλαβε την Πέμπτη ότι θα ξέρει περισσότερα για τις πιθανότητες ειρήνευσης «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες».

«Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μετά, θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνες, όταν εκείνος τον ρώτησε εάν θα υπάρξει ειρήνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Τραμπ σχεδιάζει μια διμερή συνάντηση των δύο ηγετών και μια τριμερή, με τη συμμετοχή και του ιδίου, αμέσως μετά.

Ο Πούτιν φαίνεται ότι έχει δεχτεί αυτή τη συνάντηση, την οποία αρνιόταν μέχρι τώρα. Όμως δεν έχει συμφωνηθεί προς το παρόν ούτε η τοποθεσία, ούτε το πότε θα γίνει.

Νωρίτερα σήμερα ο Ζελένσκι είπε ότι «τα σήματα που στέλνει η Ρωσία» υποδηλώνουν ότι προσπαθεί να αποφύγει μια διμερή συνάντηση.

Ζελένσκι: Προσπάθεια Πούτιν να αποφύγει τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Η μαζική νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας σε στόχους σε διάφορα μέρη της Ουκρανίας αποδεικνύει ότι η Μόσχα προσπαθεί να αποφύγει τις συναντήσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια, σημείωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τώρα τα μηνύματα από τη Ρωσία είναι, για να είμαι ειλικρινής, απλά ανάρμοστα», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία.

Last night, the Russian army set one of its insane anti-records. They targeted civilian infrastructure facilities, residential buildings, and our people.



Several cruise missiles were lobbed against an American-owned enterprise in Zakarpattia. It was a regular civilian business,… pic.twitter.com/CQLSQls4Oq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 21, 2025

Πούτιν σε Ουκρανία: Παραδώστε το Ντονμπάς, όχι ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα, αλλιώς συνέχιση πολέμου

Να παραδώσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να αποκηρύξει τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει τις δυτικές στρατιωτικές δυνάμεις εκτός της χώρας είναι αυτά τα οποία απαιτεί από την Ουκρανία ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας.

Τα παραπάνω αναφέρει το Reuters επικαλούμενο τρεις πηγές που έχουν γνώση επί του θέματος. Υπενθυμίζεται, ότι ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, την Παρασκευή, για την πρώτη Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ και η σχεδόν τρίωρη κλειστή συνάντησή τους αφορούσε τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένας συμβιβασμός για την Ουκρανία, σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση δίπλα στον Τραμπ, ο Πούτιν είπε ότι η συνάντηση θα ανοίξει, ελπίζουμε, τον δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά κανένας από τους δύο ηγέτες δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι συζήτησαν.

Στην πιο λεπτομερή ρωσική αναφορά μέχρι σήμερα σχετικά με την πρόταση του Πούτιν στη Σύνοδο Κορυφής, το Reuters μπόρεσε να σκιαγραφήσει τα βασικά σημεία του τι θα ήθελε το Κρεμλίνο να περιλαμβάνει μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό ενός πολέμου κατά τον οποίο έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με τις ρωσικές πηγές, ο Πούτιν έκανε συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που έθεσε τον Ιούνιο του 2024, οι οποίες απαιτούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας: το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία –που αποτελούν το Ντονμπάς– καθώς και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στο νότο.

Το Κίεβο απορρίπτει τους ισχυρισμούς

Σύμφωνα με τις τρεις πηγές, στη νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στο αίτημά του να αποσυρθεί πλήρως η Ουκρανία από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει. Ως αντάλλαγμα, όμως, η Μόσχα θα σταματήσει τις τρέχουσες μάχες στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, προσέθεσαν.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνα, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ και δεδομένα από ανοιχτές πηγές.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας που ελέγχει, ως μέρος μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Πούτιν επιμένει επίσης στις προηγούμενες απαιτήσεις του, κατά τις οποίες η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να λάβει νομικά δεσμευτική υπόσχεση από τη στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά, καθώς και να θέσει όρια στον ουκρανικό στρατό και να συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτυχθούν δυτικές δυνάμεις στην Ουκρανία ως μέρος ειρηνευτικής δύναμης, ανέφεραν οι πηγές.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές παραμένουν πολύ μακριά η μία από την άλλη, περισσότερο από τρία χρόνια μετά την εντολή του Πούτιν να εισβάλουν χιλιάδες ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία σε μια πλήρη εισβολή που ακολούθησε την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας το 2014 και τις παρατεταμένες μάχες στην ανατολική πλευρά της χώρας μεταξύ των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αυτονομιστών και των ουκρανικών στρατευμάτων.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν έκανε άμεσα σχόλια σχετικά με τις προτάσεις.

Από πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα της απόσυρσης από διεθνώς αναγνωρισμένα ουκρανικά εδάφη ως μέρος μιας συμφωνίας και έχει δηλώσει ότι η βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς λειτουργεί ως φρούριο που εμποδίζει την προέλαση των Ρώσων βαθύτερα στην Ουκρανία.

«Αν μιλάμε απλώς για απόσυρση από την ανατολή, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε σχόλια που δημοσίευσε το Κίεβο την Πέμπτη. «Είναι θέμα επιβίωσης της χώρας μας, που αφορά τις ισχυρότερες αμυντικές γραμμές».