Ελβετός υπουργός Οικονομίας: Καμία ένδειξη προόδου ως προς τη μείωση των αμερικανικών δασμών

Ο Ελβετός υπουργός Οικονομίας Γκάι Παρμελέν δήλωσε την Παρασκευή ότι είχε μια σύντομη συνομιλία με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σχετικά με τους δασμούς 39% που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία, χωρίς ωστόσο να δώσει καμία ένδειξη προόδου ως προς τη μείωσή τους.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση της Ελβετίας, ο Παρμελέν ανέφερε ότι η επαφή μεταξύ των κυβερνήσεων Ελβετίας και ΗΠΑ συνεχίζεται σε διάφορα επίπεδα και ότι μίλησε με τον Μπέσεντ «για λίγα λεπτά».

«Αλλά ήταν πολύ σύντομο», δήλωσε ο Παρμελέν στο ελβετικό δίκτυο SRF κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον. «Βρισκόμαστε σε επαφή, περιλαμβανομένου και σε τεχνικό επίπεδο. Το ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο θα ενημερώσει όταν υπάρξει πρόοδος».

Ερωτηθείς εάν πιστεύει ότι η χώρα του μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος του μήνα, επανέλαβε ότι οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Και πάλι, δεν είναι δυνατόν να πούμε κάτι περισσότερο σήμερα», σημείωσε.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο να επιβάλει τους δασμούς προκάλεσε αιφνιδιασμό στην Ελβετία, η οποία είχε καταργήσει τα δικά της βιομηχανικά τιμολόγια πέρυσι. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι δασμοί δικαιολογούνται από το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Ελβετία.

Έκτοτε, η ελβετική κυβέρνηση εργάζεται για τη μείωση των δασμών, καταρτίζοντας ένα πακέτο μέτρων με στόχο τη μείωση του ελλείμματος των ΗΠΑ και την αύξηση των ελβετικών επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία με τον Τραμπ.







