Ελβετία: Καταψηφίζεται η πρόταση για υπερφορολόγηση των πλουσίων

Η Ελβετία απέρριψε σαφώς την Κυριακή την πρόταση για φορολόγηση 50% των κληρονομιών ύψους 50 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας SRF, με το 79% των ψήφων να είναι κατά του σχεδίου.

Η πρόταση της νεολαίας των αριστερών Σοσιαλδημοκρατών, ή JUSOs, που αποσκοπούσε στη χρηματοδότηση έργων για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αναμενόταν ευρέως να αποτύχει, με πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων να είναι κατά του προτεινόμενου φόρου σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Οι τραπεζίτες παρακολούθησαν στενά την ψηφοφορία, θεωρώντας την ως δοκιμασία για την επιθυμία αναδιανομής του πλούτου στην Ελβετία, καθώς άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία, έχουν ενισχύσει τον φόρο περιουσίας ή συζητούν παρόμοιες κινήσεις.

Η Ελβετία φιλοξενεί μερικές από τις πιο ακριβές πόλεις του πλανήτη και η ανησυχία για το κόστος ζωής έχει αποκτήσει σημασία στην τοπική πολιτική.

Οι επικριτές της πρωτοβουλίας δήλωσαν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει μια μαζική έξοδο πλούσιων ανθρώπων από την Ελβετία, μειώνοντας τα συνολικά φορολογικά έσοδα. Η ελβετική κυβέρνηση προέτρεψε τους ψηφοφόρους να την απορρίψουν.