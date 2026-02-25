Ελ Μέντσο: Μέσα στην πολυτελή βίλα που έγινε το τελευταίο καταφύγιο του βαρόνου των ναρκωτικών

Ο διαβόητος και εξαιρετικά βίαιος, όπως τον έχουν περιγράψει, Μεξικανός αρχηγός καρτέλ Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως Ελ Μέντσο, πέρασε τις τελευταίες του ώρες σε μια πολυτελή βίλα κρυμμένη μέσα στο πριβέ Tapalpa Country Club, έναν περιφραγμένο συγκρότημα εξοχικών κατοικιών, στους λόφους της δυτικής πολιτείας Χαλίσκο του Μεξικού.

Όως μετέδωσε η ΕΡΤ, η διώροφη κατοικία με τον αριθμό 39, τους πέτρινους τοίχους και κόκκινη κεραμοσκεπή χρησίμευε ως διακριτικό κρησφύγετο για τον αρχηγό του καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG), ο οποίος πέθανε την Κυριακή (22/02) μετά από στρατιωτική ενέδρα που στήθηκε σε δάσος το οποίο βρίσκεται πίσω από το εν λόγω σπίτι.Οι Αρχές είχαν οδηγηθεί σε αυτό το κατά τα άλλα, γαλήνιο συγκρότημα εξοχικών σπιτιών στην εξοχή, από μια πληροφορία που συνδεόταν με την ερωμένη του Οσεγκέρα.

Υλικό που κατέγραψε το Reuters την Τρίτη (24/02) μέσα από το σπίτι, δείχνει ευρύχωρα δωμάτια με κομψά μοντέρνα φινιρίσματα και μεγάλα παράθυρα με θέα σε περιποιημένες αυλές με γρασίδι. Στο εσωτερικό του σπιτιού, μπορεί να βρει κάποιος από κοινά παυσίπονα και φάρμακα έως θρησκευτικά είδη αλλά και μια ατημέλητη κουζίνα.

Δοχεία από φαγητό σε πακέτο είναι σκορπισμένα στον πάγκο της κουζίνας δίπλα σε ένα δοχείο με χαλασμένες φράουλες, ένα μπουκάλι σάλτσα sriracha, χαρτοκιβώτια γάλακτος και μπουκάλια νερού. Ένα χαρτοκιβώτιο με πατάτες και ντομάτες βρίσκονται στο πάτωμα.

Αγαλματίδια Καθολικών Αγίων είναι τοποθετημένα σε ένα αυτοσχέδιο βωμό, συμπεριλαμβανομένης της προστάτιδας του Μεξικού, της Παναγίας της Γουαδελούπης, και του προστάτη των χαμένων περιπτώσεων, του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου. Ένα απόσπασμα της Βίβλου που δηλώνει την εμπιστοσύνη στον Θεό ήταν γραμμένο με το χέρι σε ένα λευκό φύλλο χαρτιού.

Η βίλα βρίσκεται στην Ταπάλπα, γνωστή για τον οικοτουρισμό, τα πευκοδάση και τα εξοχικά σπίτια, τα οποία βρίσκονται κοντά σε ένα γήπεδο γκολφ και μια λίμνη.