Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο: Ένας νεκρός και 39 τραυματίες (pics&vids)

Τραμ εκτροχιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε κεντρικό δρόμο στο Μιλάνο, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστούν άλλοι 39.

Πηγές των πυροσβεστών αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων δεν φέρεται να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός.

Σύμφωνα με το Reuters, το τραμ βγήκε από τις γραμμές για άγνωστη προς το παρόν αιτία και προσέκρουσε σε κτήριο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα, πριν εκτροχιαστεί. «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός, έπεσα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί», είπε στους διασώστες ένας από τους επιβάτες.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 4:00 μ.μ. στη Viale Vittorio Veneto, καθώς το τραμ ταξίδευε από την Piazza Repubblica προς την Porta Venezia, ενώ μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων είναι στο σημείο.