Έντονο διχασμό στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, κάτι που αποτυπώνεται έντονα στο διαδίκτυο, όπου τις τελευταίες ημέρες εμφανίζονται όλο και συχνότερα οι λέξεις «εμφύλιος πόλεμος».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι NYT, ο όρος «εμφύλιος πόλεμος» αναφέρθηκε την Τετάρτη περισσότερες από 129.000 φορές στο X, ενώ την Πέμπτη αναφέρθηκε τουλάχιστον 210.000 φορές. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με τον ημερήσιο μέσο όρο των περίπου 18.000 αναφορών τους προηγούμενους μήνες. Πολλές από τις αναρτήσεις που περιείχαν τη φράση αναδημοσιεύτηκαν σε άλλες πλατφόρμες, όπως το Truth Social, το TikTok και το Instagram.

Σύμφωνα με μια ανασκόπηση της εφημερίδας The Times, οι συζητήσεις για εμφύλιο πόλεμο προήλθαν κυρίως από Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες, προσωπικότητες των δεξιών μέσων ενημέρωσης και συντηρητικούς podcasters. Ορισμένοι αμφισβήτησαν εάν η Αμερική βρισκόταν ήδη σε εμφύλιο πόλεμο για τις αξίες της, ενώ άλλοι κάλεσαν σε βία μετά το θάνατο του Κερκ.

Η αυξανόμενη χρήση του όρου υπογραμμίζει τις διαιρέσεις μεταξύ των Αμερικανών και συνεχίζει ένα γνωστό μοτίβο προκλητικής ρητορικής. Τα τελευταία χρόνια, ο εμφύλιος πόλεμος αναφέρεται όλο και περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από σημαντικά πολιτικά γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά εκείνα που αφορούν τον πρόεδρο Τραμπ, σύμφωνα με ανάλυση των Times με βάση δεδομένα από το Tweet Binder της Audiense, μιας εταιρείας ανάλυσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά από μια έφοδο του FBI το 2022 στο Mar-a-Lago, η οποία ήταν μέρος μιας έρευνας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις προσπάθειες του Τραμπ να παραμείνει στην εξουσία μετά τις εκλογές του 2020, οι αναφορές στον εμφύλιο πόλεμο στο X αυξήθηκαν σε περισσότερες από 118.000 σε διάστημα δύο ημερών.

Τον Ιούλιο του 2024, μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ στην Πενσυλβάνια, περισσότερες από 260.000 αναφορές στον εμφύλιο πόλεμο εμφανίστηκαν στο X τις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με την ανάλυση.

Συχνά, η φράση χρησιμοποιήθηκε σε προειδοποιήσεις που υπονοούσαν ότι οι δεξιοί Αμερικανοί στοχοποιούνται σε έναν εμφύλιο πόλεμο ή προτρέπονται να ξεκινήσουν έναν. Άλλες φορές, ο «εμφύλιος πόλεμος» ήταν μια πρόσκληση για δράση.