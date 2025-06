Εκτός λειτουργίας πλέον τα εργοστάσια σε Φορντό και Νατάνζ, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο του ΔΟΑΕ

Ο Ντέιβιντ Ολμπράιτ, πρώην επιθεωρητής όπλων του ΟΗΕ, αξιωματούχος του ΔΟΑΕ (Διεθνής Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας) και ειδικός στα πυρηνικά του Ιράν, δήλωσε ότι μετά τη σαββατιάτικη αμερικανική επίθεση και την ισραηλινή επίθεση της Δευτέρας στο Φορντό, η πυρηνική εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό ουρανίου για πυρηνικά όπλα.

With the Fordow enrichment plant being severely damaged or even destroyed by a US strike, including its critical ventilation system, and then a follow-up Israeli strike, the site is now inoperative. This means that Iran is no longer able to breakout and produce weapon-grade… pic.twitter.com/f8o9zv2LWe