Eκτακτη συνεδρίαση του Συμβούλιου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα για την κατάσταση στη Βενεζουέλα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να συνεδριάσει τη Δευτέρα, μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την εκδίωξη του μακροχρόνιου αυταρχικού προέδρου Νικολάς Μαδούρο, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, δημιουργεί «επικίνδυνο προηγούμενο».

Τη σύγκληση του 15μελούς Συμβουλίου ζήτησε η Κολομβία, με τη στήριξη της Ρωσίας και της Κίνας, όπως ανέφεραν διπλωμάτες. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει συνεδριάσει ήδη δύο φορές - τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο - για την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουάσινγκτον θα κυβερνήσει τη Βενεζουέλα «μέχρι να καταστεί δυνατή μια ασφαλής, ορθή και συνετή μετάβαση». Παραμένει, ωστόσο, ασαφές με ποιον τρόπο σκοπεύει να ασκήσει την εποπτεία της χώρας.