Σπέρνουν καταστροφή σε κρίσιμες υποδομές οι ρωσικοί πύραυλοι

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τη Δευτέρα και οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε όλη τη χώρα, αφού η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για επίθεση στον στόλο της στη Μαύρη Θάλασσα και αποχώρησε από μια συμφωνία για να επιτρέψει τις αποστολές ουκρανικών σιτηρών.

Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι και οι δύο από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς τροφίμων στον κόσμο και ο ρωσικός αποκλεισμός των ουκρανικών αποστολών σιτηρών προκάλεσε παγκόσμια επισιτιστική κρίση νωρίτερα φέτος.

Μετά την ανακοίνωση της Ρωσίας ότι θα σταματήσει τη συνεργασία με τις εξαγωγές σιτηρών, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σιταριού στο Σικάγο εκτινάχθηκαν περισσότερο από 5 τοις εκατό τη Δευτέρα.

"Άλλη μια παρτίδα ρωσικών πυραύλων πλήττει την κρίσιμη υποδομή της Ουκρανίας. Αντί να πολεμά στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία πολεμά αμάχους", δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Μην δικαιολογείτε αυτές τις επιθέσεις αποκαλώντας τις «απάντηση». Η Ρωσία το κάνει αυτό γιατί έχει ακόμα τους πυραύλους και τη θέληση να σκοτώσει Ουκρανούς».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Όλεγκ Νικολένκο δήλωσε ότι πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και νερού.

«Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για ειρηνευτικές συνομιλίες, ούτε για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Ο μόνος στόχος του Πούτιν είναι ο θάνατος και η καταστροφή».

Σύμφωνα με το Nexta, οι τοπικές αρχές ανέφεραν πυραυλική επίθεση στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ενέργειας του Κρεμεντσούκ.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από τη Μόσχα, η οποία κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιτέθηκε στον στόλο της στη Μαύρη Θάλασσα σε λιμάνι της Κριμαίας με 16 drones το Σάββατο. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ρωσία εξαπέλυσε τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιδρομές από την έναρξη του πολέμου στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας, ως απάντηση σε μια επίθεση στη γέφυρα της προς την Κριμαία.

Η Ουκρανία ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση στον ρωσικό στόλο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «εκβίαζε τον κόσμο με την πείνα» αποχωρώντας από τη συμφωνία εξαγωγής τροφίμων που διαπραγματεύθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη και η Τουρκία.

Ανάμεσα στα πλοία που κρατήθηκαν ήταν ένα που μετέφερε δεκάδες χιλιάδες τόνους σιταριού, ναυλωμένο από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης στο Κέρας της Αφρικής, είπε ο Ζελένσκι σε νυχτερινή ομιλία του.

Το υπουργείο υποδομών της Ουκρανίας δήλωσε ότι μπλοκαρίστηκαν συνολικά 218 πλοία.

Καπνοί στο Κίεβο

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, καπνός άρχισε να υψώνεται σήμερα το πρωί πάνω από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας μετά από σχεδόν δέκα εκρήξεις, ενώ ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλιι Κλίτσκο, σε ανάρτηση του αναφέρει ότι δεν υπάρχει ρεύμα και νερό σε κάποιες περιοχές του εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων.

