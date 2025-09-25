Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ - Ένας τραυματίας (vid)

Το ισραηλινό κανάλι Channel 12 μετέδωσε την Πέμπτη ότι ένα αυτοκίνητο εξερράγη στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματισμοί.

Από την έκρηξη, σύμφωνα με τους Times of Israel, τραυματίστηκε ένας 46χρονος άνδρας. Οι διασώστες τον βρήκαν πλήρως αναίσθητο με ελαφρά τραύματα.

Ο τραυματίας μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ichilov του Τελ Αβίβ για περαιτέρω θεραπεία.

Η αιτία της έκρηξης δεν είναι μέχρι στιγμή σαφής και το κανάλι δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Reuters.

Αστυνομία και πυροσβεστική βρίσκονται στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στην οδό La Guardia, στη γειτονιά Yad Eliyahu της πόλης.