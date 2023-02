Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο το πρωί της Παρασκευής, ενώ τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι επλήγησαν εγκαταστάσεις υψηλής τάσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ουκρανία από επιθέσεις ρωσικών πυραύλων.

Ο διαχειριστής του δικτύου, Ukrenergo, ανακοίνωσε ότι αρκετές εγκαταστάσεις στην ανατολική, νότια και δυτική Ουκρανία είχαν πληγεί, με αποτέλεσμα να σημειώνονται διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Δημοσιογράφοι του Reuters άκουσαν τουλάχιστον τρεις εκρήξεις στο Κίεβο, ενώ ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Ουκρανίας, του Χάρκοβου, επιβεβαίωσε ότι εγκαταστάσεις κρίσιμων υποδομών είχαν πληγεί και προειδοποίησε για πιθανές διακοπές ρεύματος.

Η Ukrenergo ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στο δίκτυο της Ουκρανίας τη νύχτα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, στοχεύοντας σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και κρίσιμες εγκαταστάσεις του τομέα των μεταφορών.

Η Μόσχα, η οποία προχώρησε σε εισβολή στην Ουκρανία πριν από σχεδόν ένα χρόνο, διεξάγει εκστρατεία μαζικών πυραυλικών επιθέσεων με στόχο κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας από τον περασμένο Οκτώβριο.

«Η εχθρική αεροπορία βρίσκεται στον αέρα και τα πλοία που μπορούν να μεταφέρουν πυραύλους Kaliber βρίσκονται στη θάλασσα. Ο εχθρός εκτόξευσε πυραύλους. Ο αεροπορικός συναγερμός θα είναι διαρκείας», δήλωσε ο Μαξίμ Μαρτσένκο, περιφερειακός κυβερνήτης της νότιας περιφέρειας της Οδησσού.

«Σας παρακαλούμε να μην αγνοείτε τις σειρήνες αεροπορικού συναγερμού και να πηγαίνετε στα καταφύγια», πρόσθεσε.

