Μέση Ανατολή

Δυνατές εκρήξεις σημειώνονται στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, αφότου οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις κάλεσαν τους κατοίκους αρκετών περιοχών να εκκενώσουν τα κτίρια.

«Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις και συμφέροντα που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, τα οποία ο ισραηλινός στρατός θα στοχοποιήσει στο εγγύς μέλλον», αναφέρει ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντράι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حدث بيروت



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب



Νωρίτερα, οι IDF δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να πλήττουν στόχους της Χεζμπολάχ με επίκεντρο τις οικονομικές υποδομές της, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Στο μεταξύ, το λιβανέζικο νοσοκομείο Σαχέλ στα νότια προάστια της Βηρυτού εκκενώνεται μετά τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι ένα καταφύγιο μετρητών της Χεζμπολάχ βρίσκεται κάτω από αυτό, όπως δήλωσε στο Reuters ο διευθυντής του νοσοκομείου Φάντι Αλαμέχ. Ωστόσο, ο Αλαμέχ διέψευσε τον ισχυρισμό και κάλεσε τον λιβανέζικο στρατό να επισκεφθεί το σημείο.

Οι IDF δήλωσαν ότι δεν θα χτυπήσουν την περιοχή, αλλά παρείχαν στους κατοίκους της περιοχής λεπτομέρειες σχετικά με το πού βρίσκονται οι είσοδοι του καταφυγίου.

"Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah's bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut."



IDF: Εντοπίσαμε καταφύγιο της Χεζμπολάχ κάτω από νοσοκομείο της Βηρυτού με 500 εκατ. δολάρια

Όπως έκανε γνωστό ο εκπρόσωπος των IDF αντιπτέραρχος, Ντάνιελ Χαγκάρι, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εντόπισαν καταφύγιο της Χεζμπολάχ κάτω από ένα νοσοκομείο της Βηρυτού, όπου η τρομοκρατική οργάνωση αποθηκεύει περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και μετρητά.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, σε συνέντευξη Τύπου, ο Χαγκάρι δείχνει ένα από τα καταφύγια του αρχηγού της Χεζμπολάχ που εξουδετερώθηκε, Χασάν Νασράλα, το οποίο μάλιστα βρισκόταν κάτω από το νοσοκομείο Sahel στη Βηρυτό.

«Το καταφύγιο τοποθετήθηκε σκόπιμα κάτω από ένα νοσοκομείο και περιέχει περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά και χρυσό», λέει ο Χαγκάρι και συμπληρώνει: «αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του Λιβάνου, αλλά πήγαν για την αποκατάσταση της Χεζμπολάχ».

Όπως ο Χαγκάρι υπογράμμισε, «τα αεροσκάφη της [ισραηλινής] Πολεμικής Αεροπορίας παρακολουθούν την τοποθεσία και θα συνεχίσουν να την παρακολουθούν».

Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Χαγκάρι περιέγραψε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν μεταφέρει χρήματα στη Χεζμπολάχ και άλλους τρόπους με τους οποίους η τρομοκρατική ομάδα χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις της και υπόσχεται ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει τις οικονομικές της επιχειρήσεις.

Ισραήλ: Χτύπησε οικονομικούς στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Κυριακής (20/10) το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές κατά τριών υποκαταστημάτων χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, στη Βηρυτό, με τη μία εξ αυτών να βρίσκεται δίπλα από το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Οι επιδρομές έπληξαν τα υποκαταστήματα της Al-Qard Al-Hassan στις περιοχές Hay Al-Sellom, Burj Al-Barajneh και Ghobeiry των νότιων προαστίων της Βηρυτού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έθεσε στο στόχαστρο «τη θυγατρική της Al-Qard al-Hassan» στην περιοχή της Χερμέλ, στον ανατολικό Λίβανο, διευκρίνισε το ANI. Πρόκειται για οικονομικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ για να πληρώνει τους πράκτορές της και να βοηθά στην αγορά όπλων, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην Al-Qard Al-Hassan το 2007, λέγοντας ότι χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ «ως κάλυμμα για τη διαχείριση των οικονομικών δραστηριοτήτων της τρομοκρατικής οργάνωσης και για να αποκτήσει πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Η Al-Qard Al-Hassan ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα μη κερδοσκοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και παρέχει άτοκα δάνεια, με βάση τις ισλαμικές αρχές δανεισμού, στη σιιτική κοινότητα.

Οι πρώτες προειδοποιήσεις αφορούσαν τη νότια Βηρυτό και την ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, αλλά σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, τα πλήγματα ήταν πιθανό να γίνουν «σε όλο τον Λίβανο». Μάλιστα ένα από αυτά σημειώθηκε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Rafic Al Hariri της πόλης, όπου συνεχίζουν να εκτελούνται εμπορικές πτήσεις.

Εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις ισραηλινές δυνάμεις δείχνουν ένα κτίριο να καταρρέει αφού χτυπήθηκε από ισραηλινό πλήγμα. Το ίδιο κτίριο ήταν ένα από τα πολλά που είχαν «μαρκαριστεί» από τους IDF ως στόχος λίγες ώρες νωρίτερα.

Ο εκπρόσωπος των IDF Ντἀνιελ Χαγκάρι είχε προειδοποιήσει νωρίτερα τους πολίτες: «Οποιοσδήποτε θα βρεθεί κοντά στις τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατικής δραστηριότητας της Χεζμπολάχ, οφείλει να μείνει μακριά τους».

IDF Spokesperson, Rear Admiral Daniel Hagari:



Ισραήλ: Συνελήφθησαν 7 πολίτες για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν - Υπουργός ζητά να επιβληθεί η θανατική ποινή

Να επιβληθεί η θανατική ποινή σε όσους έχουν καταδικαστεί για προδοσία εν καιρώ πολέμου ζήτησε τη Δευτέρα (21/10) από την ισραηλινή κυβέρνηση ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μίκι Ζοχάρ, μετά την ανακοίνωση της σύλληψης επτά Ισραηλινών για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, με αντάλλαγμα μετρητά. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και δύο ανήλικοι.

«Το φαινόμενο των προδοτών της χώρας που βλάπτουν την ασφάλεια του Ισραήλ για λόγους οικονομικού οφέλους, ενώ πολεμάμε για το μέλλον μας σε έναν υπαρξιακό πόλεμο απαιτεί τα πιο σκληρά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου ενός νόμου που (να) επιτρέπει τη θανατική ποινή για τη βοήθεια σε εχθρό εν καιρώ πολέμου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σαφές αποτρεπτικό μέσο που θα αποτρέπει περαιτέρω παρόμοιες περιπτώσεις», τόνισε ο Ζοχάρ σε ανακοίνωσή του.

Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί ο Ζοχάρ έκανε αυτή την πρόταση καθώς ο ποινικός κώδικας του Ισραήλ περιλαμβάνει ήδη τη θανατική ποινή, αλλά μόνο για εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, με την προδοσία να είναι μία από αυτές.

Συλλήψεις

Ειδικότερα, οι ισραηλινές αρχές εξάρθρωσαν ένα δίκτυο κατασκόπων που συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών σε μια ακόμη προσπάθεια της Τεχεράνης να στρατολογήσει Ισραηλινούς για κατασκοπεία. Η Σιν Μπετ (η ισραηλινή υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας) και η ισραηλινή αστυνομία σε κοινή τους ανακοίνωση γνωστοποίησαν ότι επτά Ισραηλινοί από το βόρειο Ισραήλ, περιλαμβανομένης της πόλης Χάιφα, συνελήφθησαν έπειτα από έρευνα που διαπίστωσε ότι είχαν συλλέξει πληροφορίες για ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις και ενεργειακές και λιμενικές εγκαταστάσεις.

Η ισραηλινή αστυνομία τόνισε ότι αυτή η παραβίαση ασφαλείας είναι από τις πιο σοβαρές που έχει δει ποτέ το Ισραήλ.

«Η αξιολόγηση είναι ότι η δραστηριότητα των μελών του δικτύου προκάλεσε ζημιά ασφαλείας στην ασφάλεια του κράτους», δήλωσε μια υψηλόβαθμη πηγή της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ. Από πλευράς του, το ιρανικό ΥΠΕΞ δεν έχει προβεί σε σχόλιο μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών, στους υπόπτους, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, είχε ανατεθεί από δύο πράκτορες της υπηρεσίας πληροφοριών του Ιράν να φέρουν εις πέρας εκατοντάδες εργασίες συλλογής πληροφοριών σε στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη χώρα.

Οι στόχοι περιελάμβαναν ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στη βόρεια πόλη Χαντέρα, στρατιωτικές βάσεις κυρίως της αεροπορίας και του ναυτικού, καθώς και συστοιχίες του ισραηλινού συστήματος ανταεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος και ισραηλινά λιμάνια.

Οι ύποπτοι εργάζονταν με αντάλλαγμα εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, μέρος των οποίων σε κρυπτονομίσματα. Ενήργησαν από φιλαργυρία «και έβλαψαν το κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του», ανέφερε η αστυνομία.

«Στο πλαίσιο της έρευνας, κατασχέθηκε πολύ υλικό που είχαν συλλέξει τα μέλη του δικτύου και παραδόθηκε σε Ιρανούς πράκτορες», είπε η ανώτερη πηγή της Σιν Μπετ.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επιδοθεί κατηγορητήριο από την ισραηλινή εισαγγελία.

Κατασκόπευαν υπέρ του Ιράν για δύο χρόνια

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ορισμένοι από τους υπόπτους κατασκόπευαν υπέρ του Ιράν για δύο χρόνια και όλοι τους έκαναν κατασκοπευτικές δραστηριότητες από την έναρξη του πολέμου της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο, οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ συνέλαβαν έναν Ισραηλινό πολίτη ως ύποπτο για συμμετοχή σε ένα -υποστηριζόμενο από το Ιράν- σχέδιο δολοφονίας εναντίον διακεκριμένων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού.

Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έχουν μακρά ιστορία επιχειρήσεων στο Ιράν, μεταξύ των οποίων η φερόμενη δολοφονία τον Ιούλιο του Ισμαήλ Χανίγια, του αρχηγού της Χαμάς σε έναν ξενώνα της ιρανικής κυβέρνησης.