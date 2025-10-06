Εκπρόσωπος Νετανιάχου για διαπραγματεύσεις με Χαμάς: Στόχος μας η επιστροφή των 48 ομήρων

«Αυτή τη στιγμή, ο πρωθυπουργός ελπίζει ότι αυτή η συμφωνία όχι μόνο θα φέρει πίσω και τους 48 ομήρους μας ταυτόχρονα, αλλά θα οδηγήσει επίσης στον αφοπλισμό της Χαμάς, της τρομοκρατικής οργάνωσης και θα διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το κράτος του Ισραήλ», είπε η εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου στην ΕΡΤ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ συμπληρωματικά με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου ξεκαθάρισαν ότι δεν θα υπάρξει περιθώριο για τη Χαμάς να εκμεταλλευτεί τον χρόνο και ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να υλοποιηθεί και φυσικά πρέπει να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο άμεσα», προσέθεσε.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών της Χαμάς και του Ισραήλ που βρίσκονται στην Αίγυπτο για να συζητήσουν μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ξεκίνησαν στο Σαρμ ελ Σέιχ με συνομιλίες σχετικά με την ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, μετέδωσε σήμερα το Al-Qahera News, ένα τηλεοπτικό δίκτυο που συνδέεται με το αιγυπτιακό κράτος, όπως μετέδωσε το Reuters.

Οι Αιγύπτιοι και Καταριανοί μεσολαβητές «εργάζονται με τις δύο πλευρές για να καθορίσουν έναν μηχανισμό» για την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα, αλλιώς θα ακολουθήσει μαζική αιματοχυσία, κάτι που δεν θέλει κανείς να δει.

Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι «πολύ θετικές συζητήσεις» έχουν λάβει χώρα μεταξύ της Χαμάς, Αράβων και Μουσουλμάνων συνομιλητών το Σαββατοκύριακο με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίτευξη «ΕΙΡΗΝΗΣ στη Μέση Ανατολή».

«Αυτές οι συνομιλίες ήταν πολύ επιτυχημένες και προχωρούν γρήγορα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, προσθέτοντας ότι «τεχνικές ομάδες» θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα στην Αίγυπτο για να «επεξεργαστούν και να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες».

«Μου είπαν ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ», σημείωσε ο Τραμπ.

Δεν είναι άμεσα σαφές τι εννοεί με τον όρο «πρώτη φάση» και αν υπονοεί ότι οι όμηροι θα αρχίσουν να απελευθερώνονται αυτή την εβδομάδα.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι ελπίζει ότι οι όμηροι θα μπορέσουν να απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια της αργίας Σουκότ, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα το βράδυ και διαρκεί μία εβδομάδα, ακολουθούμενη αμέσως από την αργία Σιμχάτ Τορά, η οποία σηματοδοτεί την επέτειο του εβραϊκού ημερολογίου από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Θα συνεχίσω να παρακολουθώ αυτήν την αιώνια «σύγκρουση». Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Μαζική αιματοχυσία — ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ!», υπογράφει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο

Υπενθυμίζεται ότι, η Χαμάς εξέφρασε τη βούλησή της να κλειστεί συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος και να υπάρξει «άμεση» ανταλλαγή ομήρων με αιχμαλώτους με το Ισραήλ, πριν από τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που ξεκινούν σήμερα στην Αίγυπτο ανάμεσα στα δυο εμπόλεμα μέρη.

Το αμερικανικό σχέδιο που αποτελεί βάση της διαπραγμάτευσης προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό των τρομοκρατών.

Στην απάντησή της, η Χαμάς δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της πρότασης, τονίζοντας ότι εννοεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας κι επιμένοντας στην ανάγκη να υπάρξει «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο.

Το σχέδιο πάντως αποκλείει κάθε ρόλο της Χαμάς «στη διακυβέρνηση της Γάζας» και προβλέπει να εξοριστούν οι τρομοκράτες της.

«Η Χαμάς θέλει να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος και να αρχίσει αμέσως ανταλλαγή αιχμαλώτων», ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων κρατούμενων, δήλωσε στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης στο AFP υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, ο Χαλίλ αλ Χάγια, έφθασε χθες Κυριακή το βράδυ στην Αίγυπτ, ανακοίνωσε η Χαμάς, επικεφαλής αντιπροσωπείας του η οποία πρόκειται να διεξαγάγει έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ επικεντρωμένες στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων».

Η αντιπροσωπεία της κυβέρνησης του Ισραήλ θα αναχωρήσει για το Σαρμ ελ Σέιχ αργότερα σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σημειώνεται ότι, ο Νετανιάχου διαβεβαιώνει πως υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, όμως ταυτόχρονα λέει πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου το 75%.