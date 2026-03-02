IDF: Δεν αποκλείουμε μια χερσαία επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ

Για τον Λίβανο «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα μιας χερσαίας επιχείρησης εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, πέραν των αεροπορικών πληγμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός δρα στον Λίβανο «προκειμένου να εξαλείψει μια σημαντική απειλή (…) Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Δρούμε για να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ» είπε ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η οποία μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

«Τίποτα επί του πεδίου δεν δικαιολογεί μια επικείμενη χερσαία εισβολή, ούτε προετοιμασίες προς αυτήν την κατεύθυνση», είχε δηλώσει νωρίτερα στους ανταποκριτές του ξένου Τύπου ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, άλλος εκπρόσωπος Τύπου του στρατού. «Βραχυπρόθεσμα, άμεσα, η απάντηση είναι όχι», είπε.

