Εκπρόσωποι Τύπου Κομισιόν: Η πώληση των κτιρίων έγινε με βάση τις καθιερωμένες διαδικασίες και τα πρωτόκολλα

«Η πώληση των κτιρίων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα και είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία διεξήχθη κατά τρόπο σύμφωνο με τους ισχύοντες κανόνες», τόνισαν οι εκπρόσωποι Τύπου της Κομισιόν αναφορικά με το δημοσίευμα των Financial Times, η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παρατυπίες στην πώληση ακινήτων.

Αναλυτικά στη δήλωσή τους ανέφεραν:

«Γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα που διενεργείται από την EPPO σχετικά με την πώληση 23 κτιρίων της Επιτροπής στο Βελγικό Κράτος το 2024.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και θα συνεργαστεί πλήρως με την EPPO και τις αρμόδιες βελγικές αρχές για το ζήτημα αυτό, παρέχοντας κάθε αναγκαία πληροφορία και συνδρομή ώστε να διασφαλιστεί μια διεξοδική και ανεξάρτητη έρευνα της υπόθεσης.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πώληση των κτιρίων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα και είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία διεξήχθη κατά τρόπο σύμφωνο με τους ισχύοντες κανόνες.

Δεν είμαστε σε θέση να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια, δεδομένου ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων 900 εκατ. ευρώ

Έρευνες πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης η βελγική αστυνομία σε εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παρατυπίες στην πώληση ακινήτων της EE.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά κτίρια της Κομισιόν, μεταξύ των οποίων και στο τμήμα προϋπολογισμού, και συνδέονται με πωλήσεις ακινήτων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη θητεία της Επιτροπής, όταν επίτροπος Προϋπολογισμού ήταν ο Γιοχάνες Χαν.

Ο Χαν ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ύψους 1 τρισ. ευρώ έως το 2024 και μετά τη λήξη της θητείας του διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο.

Η έρευνα διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά 23 κτίρια που αγοράστηκαν το 2024 από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο SFPIM έναντι 900 εκατ. ευρώ. Την περίοδο της συμφωνίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δηλώσει ότι η διαδικασία πώλησης έγινε μέσω διαγωνισμού και σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Τίνε Χόλεβουτ, επιβεβαίωσε ότι «διεξάγονται δραστηριότητες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο εν εξελίξει έρευνας», προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να κοινοποιηθεί τίποτε περαιτέρω σε αυτό το στάδιο, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η διαδικασία και το αποτέλεσμά της».

Η OLAF, η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης, αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το SFPIM και ο Γιοχάνες Χαν δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.