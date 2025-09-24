NYT, Fox News

Την έκπληξή του από την αλλαγή θέσης του Αμερικανού προέδρου εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσον αφορά τον πόλεμο της Ρωσίας, ενώ τόνισε ότι πιστεύει πως ο ίδιος και ο Τραμπ έχουν πλέον «καλύτερη σχέση από πριν».

Όπως αναφέρουν οι New York Times, οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξη στο Fox News την Τρίτη το βράδυ, μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, όπου δήλωσε ότι πλέον πιστεύει πως η Ουκρανία, με οικονομική υποστήριξη από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να ανακτήσει όλη την εδαφική της επικράτεια που έχει χάσει από τη Ρωσία.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αλλαγή, δεδομένου ότι μόλις πριν από ένα μήνα ο πρόεδρος είχε στηρίξει σχέδιο που προέβλεπε να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη σε αντάλλαγμα για ειρήνη.

Επίσης, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η εμφανής απροθυμία του προέδρου Πούτιν να κάνει βήματα προς την ειρήνη βοήθησε στη βελτίωση της σχέσης του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

FOX NEWS' BRET BAIER: Your relationship with President Trump seems to have improved. Is that fair to say?



PRESIDENT ZELENSKY: I think we have a better relation than before. And I think we didn't have a close relation because we didn't have... maybe time. I don't know, I don't… pic.twitter.com/DIxxnuEm83 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) September 23, 2025

«Το γεγονός ότι ο Πούτιν έλεγε ψέματα στον πρόεδρο Τραμπ τόσες πολλές φορές έκανε επίσης τη διαφορά μεταξύ μας», είπε ο κ. Ζελένσκι σε συνέντευξη με τον Μπρετ Μπέιερ του Fox News.

Στη συνέντευξη, ο Ουκρανός ηγέτης εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία σχετικά με τη στήριξη του κ. Τραμπ στις θέσεις του Κιέβου στον πόλεμο.

Σε απάντηση σε ερώτηση του Μπέιερ, ο Ζελένσκι είπε ότι θεωρεί πως η αλλαγή στάσης του κ. Τραμπ όσον αφορά τις παραχωρήσεις εδαφών θα μπορούσε να συμβάλει στη λήξη του πολέμου. «Νομίζω πως ναι, και ο Θεός να μας ευλογεί», είπε.

Η σχέση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι υπήρξε τεταμένη. Η ένταση αυτή φάνηκε πλήρως τον Φεβρουάριο, όταν ο κ. Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς επέκριναν σφοδρά τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο.

Μάλιστα, ο Ζελένσκι δήλωσε αργότερα στον κ. Μπέιερ: «Νομίζω ότι δεν είχαμε στενή σχέση επειδή ίσως δεν είχαμε χρόνο. Είναι καλό που έχουμε συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες και συναντήσεις», αναφερόμενος στον κ. Τραμπ.

Ο Τραμπ μπορεί να αλλάξει τη στάση του Σι αναφορικά με τον πόλεμο

Ταυτόχρονα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να αλλάξει η στάση του Κινέζου ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ, αναφορικά με τον πόλεμο. Αυτό εκτίμησε την Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Όπως ο Ζελένσκι δήλωσε στο FoxNews, «πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να αλλάξει τη στάση του Σι Τζινπίνγκ αναφορικά με αυτόν τον πόλεμο διότι (…) δεν νιώθουμε ότι η Κίνα θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η Κίνα και η Ινδία εμπλέκονται εμμέσως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς αγοράζουν πετρέλαιο από τη Μόσχα ενισχύοντας την οικονομία της και επιτρέποντάς της να συνεχίζει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Τραμπ προέτρεψε αξιωματούχους της ΕΕ να επιβάλουν δασμούς ύψους 100% στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα ως αντίποινα στην αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Πεκίνο. Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ζήτησε να επιβληθούν αντίστοιχοι δασμοί στην Ινδία.

«Η Ινδία είναι σε μεγάλο βαθμό με την Ουκρανία»

Παρά τις ανησυχίες για τη στάση του Νέου Δελχί και του Πεκίνου, ο Ζελένσκι χθες εκτίμησε ότι η Ινδία είναι «σε μεγάλο βαθμό» με την Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε ότι ΗΠΑ και ΕΕ θα πρέπει να εργαστούν για να διασφαλίσουν στενότερες και πιο ισχυρές σχέσεις με την Ινδία.

«Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην απομακρύνουμε τους Ινδούς και θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι του ρωσικού ενεργειακού τομέα», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Με την Κίνα είναι πιο δύσκολο διότι (…) προς το παρόν δεν είναι προς το συμφέρον τους να μην υποστηρίζουν τη Ρωσία», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε ότι το Πεκίνο συμμετέχει στον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Κίνα «δεν έχει εκμεταλλευθεί την κατάσταση για να ωφεληθεί».

«Από την πρώτη ημέρα της κρίσης η Κίνα έχει διατηρήσει μια αντικειμενική και δίκαιη στάση και προωθεί την ειρήνη και τον διάλογο», τόνισε ο Λιου Πενκγιού. «Καλούμε όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές να συμμορφωθούν με τρεις αρχές –καμία επέκταση του πεδίου μάχης, καμία κλιμάκωση των συγκρούσεων και καμία υποδαύλιση της έντασης– προκειμένου να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για πολιτική διευθέτηση», πρόσθεσε.

Η πρεσβεία της Ινδίας στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.