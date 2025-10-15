Εκουαδόρ: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες εξαιτίας έκρηξης οχήματος σε εμπορικό κέντρο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν χθες Τρίτη εξαιτίας έκρηξης σε αυτοκίνητο, που σύμφωνα με τις αρχές είχε παγιδευτεί με εκρηκτικά, σε πολυσύχναστη εμπορική περιοχή της Γουαγιακίλ, της οικονομικής πρωτεύουσας και μεγάλου λιμανιού στις ακτές του Ισημερινού στον Ειρηνικό.

Η πόλη έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης συμμοριών, έχουν πολλαπλασιαστεί εκεί τα τελευταία χρόνια οι επιθέσεις, οι δολοφονίες, οι εκβιάσεις, οι κλοπές κλπ.

MASSIVE Car Bomb explosion outside Mall del Sol in Guayaquil, Ecuador… Local officials are investigating the cause as part of a growing wave of violence in the region! pic.twitter.com/i6esUCEXew — Wake Up World (@WakeUpWxrld) October 15, 2025

Η περιοχή όπου έγινε η έκρηξη αποκλείστηκε και στην περιοχή βρίσκονταν πολλά οχήματα της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Τζον Ρέιμπεργκ, δεύτερο αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν εκρηκτικά εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση, αλλά δεν ανατινάχτηκε και τα εκρηκτικά εξουδετερώθηκαν. Πάντα κατά τον Ρέιμπεργκ, η αστυνομία προχώρησε σε ελεγχόμενες εκρήξεις και συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία.

Οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν «επαγγελματικά φτιαγμένοι» από «εγκληματικές οργανώσεις που θέλουν να σπείρουν χάος στη χώρα», ανέφερε ακόμη ο υπουργός Εσωτερικών Ρέιμπεργκ μέσω X.

Ο κυβερνήτης στην επαρχία Γουάγιας, όπου υπάγεται η Γουαγιακίλ, ο Ουμπέρτο Πλάσα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «θα καταδιώξουμε αυτούς που διέπραξαν αυτή την τρομοκρατική ενέργεια (...) θα τους συλλάβουμε και θα τους ασκήσουμε διώξεις με την πλήρη ισχύ του νόμου».

Τον περασμένο μήνα, όχημα ανατινάχτηκε έξω από τη φυλακή στη Γουαγιακίλ· δεν αναφέρθηκαν θύματα.

«Περί τις 18:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας) ακούσαμε πολύ δυνατό κρότο, θεωρήσαμε πως ήταν έκρηξη (...) Φύγαμε τρέχοντας επειδή φοβηθήκαμε πως θα γίνονταν κι άλλες, είμαστε σε κατάσταση σοκ», είπε η γιατρός Σαμάνθα Βέρα, που εργάζεται σε κοντινή απόσταση.

Νωρίτερα, η πυροσβεστική έκανε λόγο για έναν νεκρό εξαιτίας «φωτιάς σε όχημα».

Η περιοχή όπου έγινε η έκρηξη είναι συνοικία της μεσαίας τάξης, με εστιατόρια, καταστήματα, νοσοκομείο και το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της πόλης.

Ο Ισημερινός παραμένει αντιμέτωπος με τη βία συμμοριών που διεκδικούν ιδίως τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών στην ίδια τη χώρα και προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης» και έχει χαρακτηρίσει τις συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις, αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό.