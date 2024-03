Εκλογές στη Ρωσία: Το κυβερνών κόμμα καταγγέλει «κυβερνοεπίθεση»

Το ρωσικό κυβερνών κόμμα «Ενιαία Ρωσία» δήλωσε ότι είναι αντιμέτωπο με εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση υπό τη μορφή DDos (κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσιών) κατά της διαδικτυακής του παρουσίας και ότι ανέστειλε μη απαραίτητες υπηρεσίες του για να την αντιμετωπίσει.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι προσπαθεί να σαμποτάρει τις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα, στις οποίες είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει νέα θητεία.

Στο μεταξύ, τουλάχιστον 13 άτομα συνελήφθησαν χθες, Παρασκευή, πρώτη ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία, με κατηγορίες για πρόκληση ζημιών ή εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον εκλογικών τμημάτων, σύμφωνα με τις αρχές.

Τα κίνητρα των επιθέσεων δεν κατέστησαν σαφή και δεν έχει διαπιστωθεί αν πρόκειται για ενέργειες διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης.

Στην Αγία Πετρούπολη, μια νεαρή γυναίκα πέταξε μια βόμβα μολότοφ στην είσοδο εκλογικού τμήματος σε σχολείο, χωρίς να προκαλέσει θύματα, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο. Στη συνέχεια συνελήφθη, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Fontanka.

Στη Μόσχα, μια γυναίκα συνελήφθη αφού «έβαλε φωτιά» σε εκλογικό παραβάν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από τα μέσα ενημέρωσης Baza δείχνει φλόγες στον χώρο, που γρήγορα όμως κατασβέστηκαν.

All the “Russia can do it why can’t we” people describing their elections going quiet all of a sudden. 😂 We seeing fights. Fires. What’s next? https://t.co/cuxayw6y3X