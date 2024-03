Εκλογές στη Ρωσία: Κυβερνοεπίθεση σε σύστημα ασφαλείας και μπογιές σε εκλογικές κάλπες

Μεγάλη κυβερνοεπίθεση διαπράχθηκε κατά των συστημάτων ασφαλείας με κάμερες σε εκλογικά τμήματα της περιφέρειας Τιουμέν στη Σιβηρία, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής της Ρωσίας Έλα Παμφίλοβα, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Παράλληλα στη Μόσχα η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη σε γυναίκα που έριξε πράσινη μπογιά σε κάλπη σε μια προσπάθεια διατάραξης της εκλογικής διαδικασίας στις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα.

Πλάνα από το σύστημα ασφαλείας με κάμερες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA δείχνουν μια νεαρή γυναίκα να καταθέτει την ψήφο της προτού πολύ ήρεμα ρίξει ένα πράσινο υγρό μέσα στην κάλπη.

Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν, αμέσως μετά τη συλλαμβάνει αστυνομικός.

Στη γυναίκα, η οποία δεν κατονομάστηκε, απαγγέλθηκαν αργότερα κατηγορίες για «παρακώλυση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος ή του έργου των εκλογικών επιτροπών», ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας.

Τα εγκλήματα αυτού του είδους επισείουν μέγιστη ποινή κάθειρξης πέντε ετών.

Δύο παρόμοια περιστατικά σημειώθηκαν σε εκλογικά τμήματα στην περιφέρεια Βορονέζ, σύμφωνα με το RIA.

During the presidential elections in Russia, there were multiple cases of people pouring something resembling ink or paint into the ballot boxes.#Russia #Elections #Elections2024 pic.twitter.com/UEzSjCUZgZ