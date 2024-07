Εκλογές ΗΠΑ: Τα τρία σημεία που εστιάζει ο Τραμπ για να ανακόψει τη δυναμική πορεία της Κάμαλα Χάρις

Με το πολιτικό τοπίο να αναδιαμορφώνεται διαρκώς από πρωτοφανή περιστατικά όπως η δολοφονική επίθεση κατά του Τραμπ, η αποχώρηση του Μπάιντεν και στη συνέχεια η αναμενόμενη επισημοποίηση της λήψης του χρίσματος των δημοκρατικών για την προεδρία από την Κάμαλα Χάρις, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δείχνει προς το παρόν να έχει μία πορεία που φαίνεται ιδανική και δυναμική, με τον Τραμπ να προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να την αποδομήσει στα μάτια των Αμερικανών ψηφοφόρων.

Ο Τόνι Φαμπρίτζιο, δημοσκόπος της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «μήνα του μέλιτος της Χάρις» - όπου ο συνδυασμός των θετικών σχολίων από τα ΜΜΕ και της θετικής ενέργειας έχουν συνδυαστεί για να δώσουν στη Δημοκρατική μία δυναμική. Όχι, τυχαία καθώς είναι γνωστό πως κάθε φορά ο μήνας του μέλιτος τελειώνει, αναφέρει σε δημοσίευμά το BBC.

Σε μία προσπάθεια να σκιαγραφήσει το BBC τις «επιθέσεις» που έχει επικεντρωθεί ο Τραμπ ώστε να αντιστρέψει το κλίμα για τη Χάρις, αναφέρεται σε τρεις στρατηγικές του:

Αποκαλώντας τη Χάρις ως «ριζοσπαστική» αριστερή

Οι δυσκολίες της καμπάνιας της Κάμαλα Χάρις για την προεδρική υποψηφιότητα των Δημοκρατικών το 2020 είναι καταγεγραμμένες. Περιλαμβάνουν την έλλειψη σαφούς μηνύματος, με μια καμπάνια γεμάτη εσωτερικές διενέξεις και μια υποψήφια που ήταν επιρρεπής σε άβολες συνεντεύξεις και γκάφες.

Κάτι άλλο συνέβη κατά τη διάρκεια της άτυχης προεδρικής υποψηφιότητας της τότε γερουσιαστή. Όπως πολλοί υποψήφιοι εκείνης της κούρσας, στράφηκε έντονα προς τα αριστερά, για να είναι πιο ευθυγραμμισμένη με τους ψηφοφόρους των Δημοκρατικών στις προκριματικές εκλογές.

«Υπήρχε μεγάλη πίεση από τη βάση των ακτιβιστών», δήλωσε ο Ματ Μπένετ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος δημοσίων σχέσεων του Third Way, ενός κεντροδεξιού δημοκρατικού think tank. «Όταν διαγωνίζεσαι σε προκριματικές εκλογές, οι πολιτικές σου προτεραιότητες είναι πολύ διαφορετικές από την τελική ευθεία σε μια γενική εκλογή».

Κατά τη διάρκεια του 2019 - σε συζητήσεις και συνεντεύξεις - η Χάρις υποστήριξε την κατάργηση της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας για ένα σύστημα που θα διαχειρίζεται το κράτος. Εξήρε την αναμόρφωση της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένης της ανακατεύθυνσης των προϋπολογισμών επιβολής του νόμου σε άλλες προτεραιότητες. Υποστήριξε την αποποινικοποίηση της παράνομης εισόδου στις ΗΠΑ και εξέτασε το ενδεχόμενο κατάργησης της ICE, της υπηρεσίας επιβολής τελωνείων και μετανάστευσης. Στήριξε τη νομοθεσία για την περιβαλλοντική προστασία Green New Deal και υποστήριξε την απαγόρευση του fracking και της υπεράκτιας γεώτρησης. Τώρα αυτές οι θέσεις μπορεί να την κυνηγήσουν, τονίζει το BBC

Ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμικ, Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για τη Γερουσία στην Πενσιλβάνια, ήταν γρήγορος στο να δημιουργήσει μια τηλεοπτική διαφήμιση που έπληττε τις θέσεις της Χάρις του 2019 και τις συνέδεε με τον αντίπαλό του, τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Μπομπ Κέισι.

Και ο Τραμπ κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τίτλο «Γνωρίστε την ριζοσπαστική του Σαν Φρανσίσκο Κάμαλα Χάρις» που περιλαμβάνει πολλές από τις πολιτικές που υποστήριξε κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.

Ο σχολιαστής Ματ Γουόλς το χαρακτήρισε «οδηγό» για το πώς να επιτεθούν στην αντιπρόεδρο. «Μπορεί να υποστηρίξει, σωστά, ότι οι καλοί ηγέτες αλλάζουν τις θέσεις τους στις πολιτικές και δεν αλλάζουν τις αρχές τους», δήλωσε δημοκρατικός Μπένετ. Αν δεν το κάνει πειστικά, μπορεί να χάσει τη στήριξη από ανεξάρτητους και αναποφάσιστους ψηφοφόρους που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα της εκλογής σε βασικές πολιτείες.

Συνδέοντας τη Χάρις με τα πεπραγμένα του Μπάιντεν

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η καμπάνια του Μπάιντεν παράπαιε. Οι πολιτικές του για τη μετανάστευση ήταν αντιδημοφιλείς. Παρόλο που ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει και η οικονομία αναπτύσσεται, οι ψηφοφόροι εξακολουθούσαν να τον κατηγορούν για τις υψηλές τιμές.

Η Χάρις, στο ρόλο της ως αντιπροέδρου, θα συνδεθεί τουλάχιστον εν μέρει με το συνολικό αρχείο της τρέχουσας κυβέρνησης – είτε για καλό είτε για κακό, σημειώνει το BBC.

Οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν ήδη να της φορτώσουν το ζήτημα της μετανάστευσης, χαρακτηρίζοντάς την ως «τσαρίνα των συνόρων». Αναφέρουν τις παλαιότερες δηλώσεις της για τη μετανάστευση και έναν ισχυρισμό, κατά τη διάρκεια συνέντευξης το 2022, ότι «τα σύνορα είναι ασφαλή».

«Η Κάμαλα Χάρις είναι γνωστή μόνο ως αποτυχημένη και αντιδημοφιλής αντιπρόεδρος που μαχαίρωσε τον αφεντικό της στην πλάτη για να εξασφαλίσει μια υποψηφιότητα που δεν μπορούσε να κερδίσει, αλλά οι ψηφοφόροι πρόκειται να μάθουν, γίνεται χειρότερο», δήλωσε ο Τέιλορ Μπουντόουιτς, που διευθύνει την επιτροπή πολιτικής δράσης που συνδέεται με την καμπάνια του Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Μπένετ, η Χάρις δεν θα μπορέσει να αποστασιοποιηθεί πλήρως από τα πεπραγμένα του Μπάιντεν, αλλά ίσως μπορέσει να το παρουσιάσει με καλύτερο και διαφορετικό τρόπο στους ψηφοφόρους, ακόμη και απέναντι στις επιθέσεις των Ρεπουμπλικανών.

«Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να επικεντρωθεί στο μέλλον με τρόπους που θα ήταν πολύ δύσκολο για έναν 81χρονο να κάνει», σημειώνει. «Μπορεί να υποστηρίξει ότι ο Τραμπ θέλει μόνο να κοιτάξει προς τα πίσω».

Να πλήξει τη διαδρομή της - Όταν ασκούσε καθήκοντα εισαγγελέα

Στην πρώτη δημόσια συγκέντρωση της προεδρικής της καμπάνιας, η Χάρις εξαπέλυσε μια ιδιαίτερα αιχμηρή γραμμή επίθεσης κατά του Τραμπ. Σημειώνοντας ότι υπηρέτησε ως εισαγγελέας στο δικαστήριο και ως γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, είπε ότι είχε αντιμετωπίσει «δράστες κάθε είδους». «Άρα ακούστε με όταν λέω ότι ξέρω τον τύπο του Ντόναλντ Τραμπ», κατέληξε.

Ο Κρεγκ Βαρόγκα, σύμβουλος καμπάνιας των Δημοκρατικών και βοηθός καθηγητής στο American University, αποκαλεί το υπόβαθρο της αντιπροέδρου στον τομέα της επιβολής του νόμου την «υπερδύναμή» της – μια δύναμη που δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει πλήρως στην καμπάνια των Δημοκρατικών το 2019, όταν η αναμόρφωση της αστυνομίας ήταν κορυφαίο ζήτημα.

Αλλά η καμπάνια του Τραμπ ήδη δείχνει πώς μπορεί να ανταποκριθεί. Ο διευθυντής της καμπάνιας του, Κρις ΛαΣιβίτα, ανέπτυξε τη φήμη του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα παίρνοντας την υποτιθέμενη υπερδύναμη ενός άλλου υποψήφιου των Δημοκρατικών και στρέφοντάς την εναντίον του.

Το 2004, ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζον Κέρι προέβαλε το αρχείο του ως παρασημοφορημένος βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ ως απόδειξη ότι θα ήταν αποτελεσματικός διοικητής κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ. Ο ΛαΣιβίτα ηγήθηκε μιας σειράς επιθετικών διαφημίσεων που αμφισβητούσαν τον πατριωτισμό και την ηρωική του δράση, με ναύτες που υπηρέτησαν με τον Κέρι σε ένα σκάφος του Ναυτικού που περιπολούσε τα ποτάμια και τις ακτές του Βιετνάμ.

Αυτό οδήγησε στον όρο «Swift-boating» – που σημαίνει να αφοπλίζεις έναν υποψήφιο επιτιθέμενος στην αντιλαμβανόμενη δύναμή του. Και φαίνεται ότι η καμπάνια του Τραμπ προετοιμάζεται για επιθέσεις στο εισαγγελικό αρχείο της αντιπροέδρου.

Από τη μία πλευρά, την επικρίνουν ότι ήταν πολύ σκληρή – ιδιαίτερα στους μαύρους άνδρες για εγκλήματα ναρκωτικών – σε μια προσπάθεια να υπονομεύσουν τη στήριξη από τη βάση της. Από την άλλη, αναφέρουν περιπτώσεις όπου η Χάρις είτε επέλεξε να μην διώξει είτε επέτρεψε την αποφυλάκιση ατόμων που διέπραξαν νέα εγκλήματα.

Ο κ. Βαρόγκα παραδέχεται ότι οι Δημοκρατικοί απέτυχαν στην απάντησή τους στις επιθέσεις Swift-boat το 2004, αλλά λέει ότι έμαθαν το μάθημά τους και η κα Χάρις θα είναι έτοιμη για την επίθεση. «Αν ο ΛαΣιβίτα νομίζει ότι θα κοροϊδέψει ολόκληρο το Δημοκρατικό κατεστημένο ξανά, μπορεί να ζήσει με αυτή την αυταπάτη και επίσης να χάσει», είπε.