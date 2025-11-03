Εκλογές αύριο σε κρίσιμες πολιτείες στις ΗΠΑ - Το πρώτο «crash test» του Τραμπ μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο

Οι ψηφοφόροι στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, τη Βιρτζίνια και την Καλιφόρνια θα ψηφίσουν την Τρίτη για δήμαρχο, δύο κυβερνήτες και ένα μέτρο αναδιαμόρφωσης των εκλογικών περιφερειών. Οι εκλογές αυτές αποτελούν πρώιμες δοκιμές των στρατηγικών των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Κογκρέσου τον επόμενο χρόνο.

Δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Ο αγώνας για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης παρακολουθείται πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η πόλη είναι η οικονομική πρωτεύουσα της χώρας και οι αποφάσεις των ηγετών της συχνά επηρεάζουν τον εθνικό πολιτικό διάλογο, τουλάχιστον για το Δημοκρατικό Κόμμα που κυριαρχεί σε τοπικό επίπεδο.

Γι' αυτό και η αναμέτρηση μεταξύ του Ζοράν Μαμντάνι, ενός 34χρονου, νεαρού πολιτικού που κέρδισε την υποψηφιότητα των Δημοκρατικών, και του Άντριου Κουόμο, του πρώην Δημοκρατικού κυβερνήτη της πολιτείας που κατεβαίνει ως ανεξάρτητος, παρακολουθείται με τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Οι εκλογές αντιπαραθέτουν τις προοδευτικές θέσεις του Μαμντάνι με τις πιο συντηρητικές απόψεις του 67χρονου Κουόμο, ο οποίος επικαλείται τα προσόντα του έναντι της νεοαποκτηθείσας επιρροής του Μαμντάνι.

Και οι δύο υποψήφιοι έχουν πολιτικό... ιστορικό. Ο Μαμντάνι έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής για την ταύτισή του με τον δημοκρατικό σοσιαλισμό και για παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με το Ισραήλ και την αστυνομία της Νέας Υόρκης, ενώ η παραίτηση του Κουόμο το 2021 λόγω κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση σκιάζει την πιθανή επιστροφή του.

Ένα άλλο στοιχείο που θα επηρεάσει τις εκλογές είναι το εξής: Πώς ο ραδιοφωνικός παρουσιαστής, ο Ρεπουμπλικανός Curtis Sliwa, που παραμένει στην κούρσα, θα διαιρέσει τις ψήφους. Ο Sliwa είναι ο ιδρυτής των Guardian Angels, γνωστών για τις περιπολίες των πολιτών κατά του εγκλήματος στο μετρό κατά τη διάρκεια της δύσκολης δεκαετίας του 1980.

Κυβερνήτης της Βιρτζίνια

Οι δύο εκλογές για την ανάδειξη του κυβερνήτη φέτος θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως μέτρο της στάσης των ψηφοφόρων απέναντι στην απόδοση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ψηφοφόρους της Βιρτζίνια, που γειτονεύει με την Ουάσιγκτον, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή του χειρίστηκε το κυβερνητικό shutdown και τις περικοπές στον Προϋπολογισμό. Η πρώην εκπρόσωπος των ΗΠΑ Αμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ, Δημοκρατική, επικαλείται το μετριοπαθές ιστορικό της στο Κογκρέσο, καθώς αντιμετωπίζει την Γουίνσομ Ερλ-Σιρς, τη Ρεπουμπλικανική υποδιοικητή της πολιτείας, η οποία απευθύνεται στη συντηρητική της βάση αμφισβητώντας το ιστορικό της Σπάνμπεργκερ.

Ένα είναι σίγουρο: όποια και αν είναι η επιλογή, η πολιτεία θα έχει την πρώτη γυναίκα κυβερνήτη.

Κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ

Στο Νιου Τζέρσεϊ, η Δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ Μίκι Σέριλ, μια μετριοπαθής με στρατιωτική εμπειρία που εκλέχθηκε για πρώτη φορά στο Κογκρέσο μαζί με τη Σπάνμπεργκερ στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό επιχειρηματία και πρώην βουλευτή της πολιτείας Τζακ Τσιαταρέλι.

Στη θεωρία, οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι υπερτερούν αριθμητικά των Ρεπουμπλικάνων, αλλά οι συντηρητικοί ελπίζουν ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα του Τραμπ στην πολιτεία θα επιτρέψει σε έναν Ρεπουμπλικανό να προκαλέσει ανατροπή. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο αγώνας είναι αμφίρροπος.

Αναδιάρθρωση των εκλογικών περιφερειών στην Καλιφόρνια

Ένα μέτρο που θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Καλιφόρνια και, εάν εγκριθεί, θα οδηγήσει σε αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών του Κογκρέσου με σκοπό να βοηθήσει τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ και η πολιτειακή συνέλευση δήλωσαν ότι επιδιώκουν τις αλλαγές, οι οποίες ουσιαστικά θα εξαλείψουν πέντε περιφέρειες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους, μετά την παρότρυνση του Τραμπ νωρίτερα φέτος προς το συντηρητικό Τέξας να αναδιαμορφώσει τις εκλογικές του περιφέρειες, κάτι το οποίο θα ευνοήσει τους Ρεπουμπλικανούς υποψήφιους.

Η κίνηση του Τραμπ ήταν μια ασυνήθιστη κομματική προσπάθεια να διατηρηθεί η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων, που τώρα είναι 219-213, επειδή η αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών συνήθως γίνεται μετά την εθνική απογραφή κάθε δεκαετία, προκειμένου να προσαρμοστεί στις αλλαγές του πληθυσμού των πολιτειών.