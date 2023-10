Γερμανοί, Βρετανοί, Αμερικανοί, Καναδοί και Νορβηγοί είναι ανάμεσα στους νεκρούς και στους αγνοούμενους καθώς συμμετείχαν στο «Μουσικό Φεστιβάλ Ειρήνης» στο νότιο Ισραήλ, όπως αναφέρει το OSINTdefender.

The over 250 Bodies which have been discovered at the Site of a Music Festival for Peace in Southern Israel reportedly consists of many Foreign Nationals including Americans, Germans, Canadians, and Norwegians.

Η υπαίθρια εκδήλωση του Nova Festival σε μια αγροτική περιοχή κοντά στα σύνορα Γάζας-Ισραήλ υποτίθεται ότι θα ήταν ένα ολονύχτιο χορευτικό πάρτι για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Sukkot.

«Στέλνουμε δύναμη και μοιραζόμαστε τη θλίψη των αγνοουμένων και των δολοφονηθέντων», ανέφερε το Nova Festival σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βοηθήσουμε τις δυνάμεις ασφαλείας, διατηρώντας συνεχή επαφή μαζί τους και είμαστε τοποθετημένοι στην περιοχή συμμετέχοντας στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων».

Οι διοργανωτές ζητούν από οποιονδήποτε έχει πληροφορίες για αγνοούμενους από το φεστιβάλ να τις διαβιβάσει στους αρμόδιους αξιωματούχους.

«Είμαστε αισιόδοξοι και προσευχόμαστε ότι τα καλά νέα θα φτάσουν σύντομα σε εσάς και σε εμάς», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Σε αυτές τις στιγμές, είναι σημαντικό να παραμείνουμε δυνατοί και ενωμένοι, πιστοί και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και θα είμαστε εκεί για όποιον το χρειάζεται».

«Πάνω από 250 σοροί εντοπίστηκαν στο μέρος που γινόταν το Μουσικό Φεστιβάλ Ειρήνης στο νότιο Ισραήλ, με πολλούς νεκρούς αλλοδαπούς από τη Βρετανία, τη Νορβηγία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και τη Γερμανία», αναφέρει η ανάρτηση.

Σύμφωνα με τη βρετανική πρεσβεία ένας νεαρός Βρετανός αγνοείται από νωρίς χθες Σάββατο.

Η μητέρα του, Λίζα, δήλωσε στην Jewish News ότι ο 26χρονος Τζέικ Μάρλοου ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια στο μουσικό φεστιβάλ και ότι τελευταία φορά είχε επικοινωνία μαζί του μέσω γραπτού μηνύματος.

Saw these visuals of civilians running away from #Hamasattack at Music Festival for Peace in Southern #Israel?



250+ bodies have now been recovered here consisting of many Foreign Nationals including Americans, Germans, Canadians, and Norwegians. pic.twitter.com/9tBLvz7K75