Ηνωμένο Βασίλειο

Σχεδόν το… ακατόρθωτο φαίνεται ότι πέτυχε ο Κιρ Στάρμερ πριν καν συμπληρώσει εκατό ημέρες στα ηνία της Βρετανίας, βλέποντας τη δημοτικότητά του να κατακρημνίζεται με τον ταχύτερο ρυθμό από οποιονδήποτε άλλον πρωθυπουργό της χώρας -εξαιρουμένης της «ιστορικής» περίπτωσης της Λιζ Τρας.

Ο μήνας του μέλιτος τελείωσε πριν καν αρχίσει για την κυβέρνηση των Εργατικών που ήλθε στην εξουσία τον Ιούλιο με τη μεγαλύτερη δυναμική από εποχής Μπλερ και ισχυρή αυτοδυναμία, βάζοντας τέλος στην πολυετή διακυβέρνηση των Τόρις που μετά το δημοψήφισμα του Brexit επί Ντέιβιντ Κάμερον «πέρασαν» στην Τερέζα Μέι για να ακολουθήσει η ταραχώδης θητεία του Μπόρις Τζόνσον, το «πείραμα» με την πρωθυπουργό των 45 ημερών Λις Τρας και μετά ο Ρίσι Σούνακ, ο οποίος και υπέστη προ τριών μηνών εκλογική συντριβή έχοντας ήδη χάσει (και αυτός) τον έλεγχο του κόμματός του.

Οι Εργατικοί του Στάρμερ προσήλθαν στην προεκλογική εκστρατεία προτάσσοντας ότι είναι η δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα και υποσχόμενοι να βάλουν τέλος στο «χάος» της διακυβέρνησης υπό το Συντηρητικό Κόμμα. Σήμερα είναι οι Τόρις που καταγγέλλουν ότι οι Εργατικοί «έχουν περιέλθει σε χάος σε λιγότερο από 100 ημέρες [σ.σ. συμπληρώνονται το Σάββατο]», ο Κιρ Στάρμερ βλέπει τη δημοτικότητά να κατρακυλά κοντά σε επίπεδα Σούνακ ή ως έτερο αρνητικό μέτρο σύγκρισης να είναι εξίσου αντιδημοφιλής με τον Νάιτζελ Φάρατζ, ενώ το προβάδισμα των Εργατικών έναντι των Τόρις έχει πέσει σε μόλις μία ποσοστιαία μονάδα.

Πίσω από τη δημοσκοπική καθίζηση, ένας «πόλεμος» ανάμεσα σε αντίπαλα κέντρα εξουσίας εντός της κυβέρνησης και μία «θύελλα» στα μέσα ενημέρωσης τόσο για τις αποκαλύψεις γύρω από το μισθό (που ξεπερνούσε και εκείνον του πρωθυπουργού) και το υπερσυγκεντρωτικό στυλ διοίκησης της παραιτηθείσας πλέον προσωπάρχη Σου Γκρέι, όσο και για τα δώρα που δεχόταν το ζεύγος Στάρμερ και υπουργοί της κυβέρνησης, αλλά και ο υπερβολικά πεσιμιστικός τόνος που έχει υιοθετήσει ο Βρετανός πρωθυπουργός για την οικονομία, όπως και σειρά κυβερνητικών αποφάσεων περιλαμβανομένης της περικοπής της επιδότησης θέρμανσης για τους συνταξιούχους.

Και όλα αυτά πριν καν κατατεθεί ο Προϋπολογισμός, που ο ίδιος ο Κιρ Στάρμερ έχει προαναγγείλει ότι θα είναι «οδυνηρός» και αναμένεται να περιλαμβάνει μεγάλες αυξήσεις φόρων.

Αμιγώς σε επίπεδο πολιτικής, τον Κιρ Στάρμερ «κυνηγά» από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του η κριτική ότι δεν διαθέτει συγκροτημένο σχέδιο, συγκεκριμένη στρατηγική και ισχυρή εσωτερική ατζέντα. Ο Άλιστερ Κάμπελ, στενός συνεργάτης και επικεφαλής επικοινωνίας του πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ, δηλώνει στο BBC Radio 4 πως η διακυβέρνηση αφορά «στην αδιάκοπη, ατέλειωτη συζήτηση που κάνεις με τη χώρα για το τι προσπαθείς να κάνεις». Και προσθέτει: «Αυτό το κομμάτι λείπει σε μεγάλο βαθμό».

Στη σημερινή εποχή οι ψηφοφόροι δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν λευκή επιταγή στους πολιτικούς, ούτε το πλεονέκτημα της αμφιβολίας, και γι’ αυτό δεν μπορείς να «αντέξεις» πολλά λάθη, επισημαίνει ο Κάμπελ. Η δημοσκοπική εικόνα ενός Στάρμερ που δεν δείχνει να πείθει τους Βρετανούς, αντίθετα χάνει σε χρόνο-ρεκόρ την εμπιστοσύνη τους, ήδη τον επιβεβαιώνει. Οι Τζον Μέιτζορ, Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν είχαν δει τη δημοτικότητά τους να αυξάνεται μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους. Ακόμη και ο Ρίσι Σούνακ «είδε» τη δημοσκοπική του πτώση με βραδύτερο ρυθμό από τον Στάρμερ έρχεται να σημειώσει το Spectator.

Συγκεκριμένα, στην τελευταία μέτρηση του ινστιτούτου YouGov οι αρνητικές γνώμες για τον Στάρμερ αγγίζουν ποσοστό 63% και είναι το υψηλότερο αφότου ανέλαβε τα ηνία των Εργατικών το 2021. Είναι το ίδιο ποσοστό αντιδημοφιλίας με το οποίο «έφυγε» ο Τζέρεμι Κόρμπιν και το ίδιο ποσοστό συγκεντρώνει ο Νάιτζελ Φάρατζ -που κατά τα άλλα όμως με το υπερδεξιό κόμμα Reform ανεβαίνει μετεκλογικά στις δημοσκοπήσεις αγγίζοντας έως και το 19%. Όσο αφορά την πρόθεση ψήφου, στο 29% βρίσκονται οι Εργατικοί και ακολουθούν με 28% οι Τόρις σε έτερη μέτρηση της εταιρείας More in Common.

Keir Starmer is now as unpopular as Nigel Farage



Net favourability scores

Nigel Farage: -35

Keir Starmer: -36

Rishi Sunak: -42



Select cabinet ministers

Angela Rayner: -25

Rachel Reeves: -29

Yvette Cooper: -16

David Lammy: -19