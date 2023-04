Εισβολή διαδηλωτών στο κτήριο της BlackRock στο Παρίσι (vids)

Δεκάδες συνδικαλιστές που διαμαρτύρονται κατά της μεταρρύθμισης του Συνταξιοδοτικού του Μακρόν εισέβαλαν για λίγο στα κεντρικά γραφεία της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας BlackRock στο Παρίσι.

Η εισβολή στο ιστορικό κτίριο Centorial κοντά στην περιοχή Grand Boulevards του Παρισιού, είχε στόχο την BlackRock λόγω των δραστηριοτήτων του ιδιωτικού συνταξιοδοτικού ταμείου, δήλωσε στο Reuters η διαδηλώτρια Φρανσουάζ Ονί, 51 ετών.

«Η κυβέρνηση θέλει να αναγκάσει τους ανθρώπους να χρηματοδοτήσουν τη συνταξιοδότησή τους με ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, ωστόσο γνωρίζουμε ότι μόνο οι πλούσιοι θα επωφεληθούν από μια τέτοια εξέλιξη», πρόσθεσε η Ονί, η οποία είναι δασκάλα.

Η εισβολή πραγματοποιήθηκε κατά την 11η ημέρα πανεθνικής απεργίας και διαδηλώσεων ενάντια στο σχέδιο της κυβέρνησης να αυξήσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια στα 64. Η Thomson Reuters διατηρεί γραφεία στο ίδιο κτήριο.

