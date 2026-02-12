«Είναι παράλογο», απαντά ο Όρμπαν για την επιστροφή κονδυλίων της ΕΕ από την Ουγγαρία

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ανέφερε στο Politico ότι θα ήταν «απολύτως παράλογο» οι Ευρωπαίοι δικαστές να απαιτήσουν από την ΕΕ να ανακτήσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που χορηγήθηκαν στην Ουγγαρία.

Εξάλλου, σε προηγόυμενη ανάρτησή του το Politico ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνεται για τη χορήγηση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουγγαρία το 2023, με ανώτατο νομικό σύμβουλο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεωρεί ότι η απόφαση ήταν λανθασμένη και θα πρέπει να ανακληθεί.

Οι ευρωβουλευτές κατηγορούν την Επιτροπή για πολιτικό συμφέρον, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη την παραμονή μιας κρίσιμης Συνόδου Κορυφής των ηγετών της ΕΕ, κατά την οποία η Ένωση επιθυμούσε διακαώς τη συνεργασία του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν για την αποστολή βοήθειας στην Ουκρανία.

Η νομική γνώμη της γενικής εισαγγελέως Ταμάρα Τσαπέτα — να ακυρωθεί η απόφαση της Επιτροπής να ξεπαγώσει τα κονδύλια — θα καθοδηγήσει τους δικαστές στην τελική τους απόφαση, η οποία θα εκδοθεί σε λίγους μήνες. Οι γενικοί εισαγγελείς δεν είναι δικαστές, αλλά νομικοί σύμβουλοι που βοηθούν το δικαστήριο σε περίπλοκες ή άνευ προηγουμένου υποθέσεις.

Η γνωμοδότηση εκδίδεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική συγκυρία, καθώς ο Όρμπαν υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις εν όψει των εκλογών του Απριλίου στην Ουγγαρία. Επί μήνες, οι ηγέτες της ΕΕ απέφευγαν να υιοθετήσουν σκληρή στάση απέναντι στη Βουδαπέστη ή να διατυπώσουν έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό, με την κατανόηση -τόσο στην Επιτροπή όσο και μεταξύ διπλωματών- ότι οποιαδήποτε πίεση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προεκλογικά. «Δεν είναι αυτό που χρειαζόμασταν τόσο κοντά στην κάλπη» δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Σε δήλωσή του στο Politico, εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε: «Θεωρούμε ότι η επίμαχη απόφαση της Επιτροπής βασίστηκε σε ενδελεχή αξιολόγηση, ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που ανέλαβε η Ουγγαρία για να θεραπεύσει τις ελλείψεις του δικαστικού της συστήματος, που είχε εντοπίσει η Επιτροπή. Επιπλέον, η απόφαση της Επιτροπής ανέφερε σαφώς τους λόγους για τους οποίους έκρινε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποκαθιστούσαν τις εν λόγω ελλείψεις».

Σε μια πρώτη αντίδραση, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Μαγυάρου πρωθυπουργού, υποστήριξε ότι η γνωμοδότηση συνδέεται με την αντίθεση της Ουγγαρίας στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. «Τη στιγμή που ένα κράτος-μέλος παρεκκλίνει από το σενάριο της ευρωπαϊκής ελίτ, ο νομικός μηχανισμός τίθεται σε λειτουργία» σχολίασε σχετικά.