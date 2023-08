Ν.Υόρκη: Εικόνες χάους προκάλεσε influencer – Έταξε δωρεάν υπολογιστές και κονσόλες (vid)

Χάος προκλήθηκε στη Νέα Υόρκη ύστερα από κάλεσμα νεαρού influencer σε ακολούθους του με την υπόσχεση πως θα χάριζε υπολογιστές και κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών. Έξι άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ συνελήφθησαν 65 άτομα, μεταξύ αυτών 30 ανήλικοι αλλά και αστυνομικοί, όπως μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο ABC news

O influencer Kai Cenat, φέρεται να βρίσκεται υπό κράτηση και θα κατηγορηθεί για υποκίνηση ταραχών και παράνομη συγκέντρωση αφού χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν την Union Square στη Νέα Υόρκη το απόγευμα της Παρασκευής.

HAPPENING NOW: Riot Breaks Out at Influencer Kai Cenat's Giveaway in New York City https://t.co/PeuJLCi4EQ #unionsquarepic.twitter.com/Cb1zwjv0wF — The Messenger (@TheMessenger) August 4, 2023

Ο αρχηγός της αστυνομίας κάλεσε τους γονείς να παρέμβουν καθώς «1000 νέοι επιτέθηκαν σε ένστολους αρνούμενοι να συμμορφωθούν με την εντολή απομάκρυνσης». Ένας 17χρονος εισήχθη στο νοσοκομείο με τραύμα που προκλήθηκε από πυροτεχνήματα, ενώ αρχικά ανακοινώθηκε ότι είχε δεχτεί σφαίρα.

Η αστυνομία εμφανίστηκε με εξοπλισμό ταραχών για να διαλύσει το πλήθος, το οποίο λεληλάτησε εργοστάσιο κλέβοντας φτυάρια και τσεκούρια και επιτέθηκε σε αστυνομικό όχημα όπου κρατούνταν προσαχθέντες. Πυροτεχνήματα προκάλεσαν πανικό, αλλα η αστυνομία αρνείται ότι έκανε χρήση οβίδων κρότου λάμψης.

This is New York City, a Democrat run hell.



No order, just chaos. pic.twitter.com/D050aDdrxm — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) August 4, 2023

«Δεν είμαστε κατά των νέων, δεν είμαστε ενάντια στη συγκέντρωση νέων αλλά ενάντια στο χάος», ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Mayhem broke out in New York City Friday afternoon when thousands of young people flooded the streets after a popular social media streamer promoted a giveaway. The NYPD deployed more than 1,000 officers to control the chaos and multiple people were arrested. pic.twitter.com/5NjhXNgcx0 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) August 4, 2023

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο influencer εμφανίζεται έξω από το όχημά του να απευθύνεται στο πλήθος, πριν φύγει από την Union Square, ανέφεραν πηγές.

Ο Cenat δημοσίευσε στο Instagram, έκκληση να μείνουν όλοι ασφαλείς και επίσης έγραψε ότι στέλνει άπειρη αγάπη στο πλήθος το οποίο χαρακτήρισε καταπληκτικό.

BREAKING: Kai Cenat, the giveaway event organizer at Union Square Park, has been arrested after chaos in New York City pic.twitter.com/RUOWvYJQuD — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 4, 2023

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς ευχαρίστησε την αστυνομία «για τη γρήγορη προσπάθεια» να αποκατασταθεί η τάξη.