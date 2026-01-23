Politico: Σχέδιο ΗΠΑ - ΕΕ ύψους $800 δισ. για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ελπίζουν να προσελκύσουν 800 δισεκατομμύρια δολάρια δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, μόλις η Ρωσία τερματίσει την πλήρους κλίμακας εισβολή της, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το POLITICO.

Το 18σέλιδο έγγραφο περιγράφει ένα δεκαετές σχέδιο για να διασφαλιστεί η ανάκαμψη της Ουκρανίας με ταχύτερη πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διένειμε τα σχέδια στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη πριν από την Σύνοδο Κορυφής των ηγετών την Πέμπτη το βράδυ, όπου συζητήθηκε το έγγραφο, το οποίο φέρει ημερομηνία 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους της ΕΕ και διπλωμάτες που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας για το ευαίσθητο θέμα.

Ενώ οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον συγκεντρώνουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και προβάλλουν την Ουκρανία ως μελλοντικό μέλος της ΕΕ και προορισμό επενδύσεων, η στρατηγική εξαρτάται από μια κατάπαυση του πυρός που παραμένει αβέβαιη — αφήνοντας το σχέδιο ευημερίας ευάλωτο όσο συνεχίζονται οι συγκρούσεις.

Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται έως το 2040, παράλληλα με ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών για την εκκίνηση του έργου. Ωστόσο, το σχέδιο ευημερίας θα δυσκολευτεί να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, σύμφωνα με τη BlackRock, τον μεγαλύτερο διαχειριστή κεφαλαίων παγκοσμίως, η οποία συμβουλεύει για το σχέδιο ανοικοδόμησης χωρίς αμοιβή.

«Σκεφτείτε το. Αν είστε ταμείο συντάξεων, έχετε καθήκον εμπιστοσύνης απέναντι στους πελάτες σας, τους συνταξιούχους σας. Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσει κανείς σε μια ζώνη πολέμου», δήλωσε την Τετάρτη σε συνέντευξη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Φίλιπ Χιλντεμπραντ. «Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει σε φάσεις και αυτό θα πάρει χρόνο».

Το σχέδιο ευημερίας αποτελεί μέρος ενός 20-σημειακού ειρηνευτικού πλάνου που οι ΗΠΑ προσπαθούν να διαμεσολαβήσουν μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Υποθέτει ρητά ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ήδη σε ισχύ και δεν προορίζεται ως στρατιωτικός οδηγός. Αντίθετα, εστιάζει στο πώς η Ουκρανία μπορεί να περάσει από την έκτακτη βοήθεια σε αυτοσυντηρούμενη ευημερία.