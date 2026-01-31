Έφτασε στο Καράκας η νέα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Η νέα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η Λάουρα Ντόγκου, έφτασε σήμερα στο Καράκας, ένα βήμα στην επανέναρξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, λιγότερο από ένα μήνα μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό, δήλωσε διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το αεροσκάφος που μετέφερε την Ντόγκου προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, περίπου στις 15:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας), από την Μπογκοτά, σύμφωνα με την πηγή.

Ο διορισμός της στις 22 Ιανουαρίου, ως η πιο υψηλόβαθμη αξιωματούχος σε διπλωματική αποστολή μετά από έναν πρέσβη, σηματοδοτεί μια καμπή στις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας, οι οποίες έχουν διακοπεί από το 2019.

#URGENTE | #AHORA 🇺🇸🇻🇪



Imágenes confirman la llegada de Laura Dogu, jefa de misión de EE. UU. en Venezuela, al aeropuerto de Maiquetía.



Movimiento diplomático en tiempo real.

Nada ocurre “por casualidad”.



Seguimos informando.#ÚltimaHora #Venezuela #EstadoSinFiltro pic.twitter.com/p7zacFsSxm — EstadoSinFiltro (@EstadoSinFiltro) January 31, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι έχει «καλή συνεργασία» με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες.

Η τελευταία έχει προσφέρει διαβεβαιώσεις συνεργασίας στην Ουάσινγκτον, ανακοινώνοντας γενική αμνηστία, μεταρρυθμίσεις στον νόμο για το πετρέλαιο και τη δικαστική εξουσία. Η προσωρινή πρόεδρος υποσχέθηκε ακόμη ότι θα κλείσει η φυλακή El Helicoide, που σύμφωνα με την αντιπολίτευση και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούσε κέντρο βασανιστηρίων.