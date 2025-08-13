Τη δημιουργία μιας στρατιωτικής «Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης» για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό φαίνεται να εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Την ώρα που οι πρώτοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, μετά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για πάταξη της εγκληματικότητας, δημοσιεύματα επισημαίνουν τη διαδικασία επεξεργασίας ενός σχεδίου για μόνιμη στρατιωτική δύναμη επιβολής της τάξης στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Washington Post, θα πρόκειται για μια δύναμη με στόχο την άμεση επέμβαση σε αμερικανικές πόλεις που αντιμετωπίζουν διαμαρτυρίες ή πολιτικές αναταραχές. Εσωτερικά έγγραφα του Πενταγώνου περιγράφουν ένα σχέδιο που θα θέτει σε ετοιμότητα περίπου 600 στρατιώτες της Εθνοφρουράς, ικανούς να αναπτυχθούν εντός μίας ώρας από τη στιγμή που θα δίνεται η εντολή.

Η προτεινόμενη δύναμη θα χωρίζεται γεωγραφικά, με μονάδες εγκατεστημένες σε βάσεις στην Αλαμπάμα και την Αριζόνα, καλύπτοντας αντίστοιχα τις ανατολικές και δυτικές πολιτείες.

Σύμφωνα δε με την Daily Mail, η εκπόνηση του σχεδίου φαίνεται να ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, εν μέσω αυξημένων εντάσεων και περιστατικών βίας σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση της κυβέρνησης Τραμπ να αξιοποιεί την Εθνοφρουρά σε εσωτερικές αποστολές.

Πρόσφατα, ο ίδιος δήλωσε ότι ομοσπονδιοποιεί την αστυνομία της Ουάσιγκτον και έστειλε πάνω από 800 στρατιώτες στην πρωτεύουσα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Ήδη έχουν φτάσει οι πρώτοι στρατιώτες.

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ είχε αναπτύξει περισσότερους από 5.000 στρατιώτες και πεζοναύτες στο Λος Άντζελες για να καταστείλει διαδηλώσεις κατά των μεταναστευτικών πολιτικών του.

Το σχέδιο του Τραμπ για δύναμη ταχείας αντίδρασης

Το σχέδιο, εάν εφαρμοστεί, αναμένεται να κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η χρήση στρατιωτικών αεροσκαφών και πληρωμάτων σε 24ωρη ετοιμότητα θεωρείται η πιο δαπανηρή επιλογή, ενώ τα έγγραφα του Πενταγώνου εξετάζουν εναλλακτικά την αξιοποίηση εμπορικών αερογραμμών για τη μεταφορά στρατευμάτων. Όλα τα έγγραφα φέρουν ένδειξη ότι είναι σε προπαρασκευαστικό στάδιο και χωρίς κάποια ειλημμένη απόφαση. Ωστόσο περιλαμβάνουν εκτενείς αναλύσεις για τις κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της δημιουργίας μιας τέτοιας δύναμης.

Παραδοσιακά, η Εθνοφρουρά διαθέτει ομάδες ταχείας αντίδρασης σε επίπεδο πολιτείας, υπό την ευθύνη των τοπικών κυβερνητών. Η πρόταση του Τραμπ διαφοροποιείται, καθώς προβλέπει την ομοσπονδιακή κινητοποίηση στρατευμάτων μεταξύ πολιτειών, χωρίς να απαιτείται η έγκριση των κυβερνητών. Υπάρχει νομικό πλαίσιο που επιτρέπει κάτι τέτοιο, το οποίο διατηρεί τη διοικητική αρμοδιότητα των κυβερνητών, αλλά παρέχει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση και μεγαλύτερη ευελιξία στις αποστολές επιβολής νόμου.

Με βάση το σχέδιο, ο πρόεδρος θα έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει δυνάμεις της Εθνοφρουράς για την αντιμετώπιση πολιτικών αναταραχών, παρακάμπτοντας την τοπική διοίκηση.

Αυτό έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση Δημοκρατικών ηγετών, όπως του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε δικαστική διαμάχη με την κυβέρνηση Τραμπ για προηγούμενες κινητοποιήσεις στρατευμάτων στο Λος Άντζελες.

Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι το πρόγραμμα θα μπορούσε να ξεκινήσει το οικονομικό έτος 2027, εφόσον εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση από τον ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό.