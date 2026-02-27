Έφτασε στην Ινδία ο Κάρνεϊ - Οι εμπορικές συναλλαγές στο επίκεντρο της επίσκεψής του

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ έφτασε σήμερα στην Ινδία, όπου ελπίζει να διπλασιάσει τις εμπορικές συναλλαγές και να αντισταθμίσει την υποβάθμιση των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα ινδικά μέσα ενημέρωσης, ο Κάρνεϊ έφτασε στη Μουμπάι (Βομβάη), το οικονομικό κέντρο της χώρας, όπου αναμένεται να απευθυνθεί σε επικεφαλής επιχειρήσεων, προτού μεταβεί τη Δευτέρα στο Νέο Δελχί, την ινδική πρωτεύουσα, για να συναντηθεί με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Ο Καναδός πρωθυπουργός επιθυμεί να υπερδιπλασιάσει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ινδία ως το 2030 στα 70 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά (περίπου 43 δισεκατομμύρια ευρώ).

Σύμφωνα με το γραφείο του Κάρνεϊ, οι συνομιλίες θα αφορούν «νέες φιλόδοξες συμπράξεις στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), των ταλέντων και του πολιτισμού, όπως επίσης και της άμυνας».

Η επίσκεψη αυτή συνιστά την πιο πρόσφατη προσπάθεια για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων, που είχαν υποστεί πλήγμα όταν η Οτάβα κατηγόρησε το Νέο Δελχί για την ενορχήστρωση της δολοφονίας στο Βανκούβερ ενός πολιτογραφημένου Καναδού αυτονομιστή Σιχ.

Προτού αναλάβει καθήκοντα ο Μαρκ Κάρνεϊ τον Μάρτιο, η Οτάβα είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι για άμεση εμπλοκή στον φόνο το 2023 του Χαρντίπ Σινγκ Νιτζάρ, ενός Καναδού πολίτη, που αγωνιζόταν για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους των Σιχ.

Η κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό είχε εξάλλου κατηγορήσει την Ινδία για τη διεξαγωγή εκστρατείας εκφοβισμού κατά των ακτιβιστών Σιχ σε όλον τον Καναδά. Η Ινδία είχε διαψεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ωστόσο, οι σχέσεις βελτιώθηκαν μετά την ανάληψη των πρωθυπουργικών καθηκόντων από τον Κάρνεϊ.

Μετά την Ινδία, ο Καναδός πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί στην Αυστραλία και την Ιαπωνία, στο πλαίσιο ενός ταξιδιού που αποσκοπεί να μειώσει την εξάρτηση της καναδικής οικονομίας από τις γειτονικές ΗΠΑ.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ έχει πράγματι καταστήσει την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρώπη και την Ασία ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής του, η οποία αποσκοπεί στην υποστήριξη της καναδικής οικονομίας σε περίπτωση κατάρρευσης των ελεύθερων συναλλαγών με την Ουάσινγκτον.