Έφτασε ανθρωπιστική βοήθεια στο Κομπάνι - Ο συριακός στρατός άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους

Ένας ανθρωπιστικός διάδρομος ανοίχτηκε σήμερα προς το Κομπάνι της βόρειας Συρίας, μια πόλη κυρίως με κουρδικό πληθυσμό που είναι περικυκλωμένη από τον στρατό και η πρώτη αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ έφτασε για να παραδώσει «ζωτική βοήθεια» στους εκτοπισμένους που έφυγαν για να γλιτώσουν από τις συγκρούσεις.

Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Δαμασκού και των κουρδικών δυνάμεων παρατάθηκε χθες Σάββατο για άλλες 15 ημέρες, αφού οι τελευταίες υποχώρησαν μπροστά στην προέλαση του στρατού, την ώρα που η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να θέσει υπό τον έλεγχό της όλα τα συριακά εδάφη.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, κάτοικοι του Κομπάνι (Αΐν αλ Άραμπ στα αραβικά) δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν έχουν τρόφιμα, νερό και ηλεκτρικό και ότι η πόλη έχει κατακλυσθεί από εκτοπισμένους αμάχους.

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε δύο διαδρόμους, επιτρέποντας την είσοδο της βοήθειας. Ο ένας διάδρομος αφορά το Κομπάνι και ο άλλος τη γειτονική επαρχία Χασάκα, το προπύργιο των Κούρδων.

Μια αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ με ανθρωπιστική βοήθεια έφτασε ήδη στο Κομπάνι, είπε η Σελίν Σμιτ, η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες στη Συρία.

Ο εκπρόσωπος αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ στη Συρία, Γκονσάλο Βάργκας Γιόσα, διευκρίνισε νωρίτερα ότι το κομβόι αποτελείται από 24 φορτηγά που μεταφέρουν κατά κύριο λόγο τρόφιμα και ντίζελ, για να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών εν μέσω του χειμώνα. Η επιχείρηση κατέστη εφικτή χάρη «στη συνεργασία της συριακής κυβέρνησης», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Το Κομπάνι, που απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από τα προπύργια των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία και βρίσκεται πάνω στα σύνορα με την Τουρκία, είναι περικυκλωμένο από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Οι Κούρδοι κατηγορούν τον στρατό ότι «πολιορκεί» την πόλη, την οποία είχαν απελευθερώσει οι ίδιοι από το Ισλαμικό Κράτος το 2015, έπειτα από πολύμηνη μάχη. Το Κομπάνι έγινε έτσι σύμβολο του πολέμου καθώς εκεί επιτεύχθηκε η πρώτη μεγάλη νίκη επί των τζιχαντιστών.