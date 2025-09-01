ΕΕ: Θα αναπτύξει δορυφόρους χαμηλής τροχιάς για ενίσχυση της άμυνας κατά παρεμβολών GPS

Επιπλέον δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη θα αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ενισχύσει την ανθεκτικότητα έναντι των παρεμβολών στο σύστημα GPS και θα βελτιώσει τις δυνατότητες ανίχνευσής τους, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους.

Προέβη σε αυτές τις δηλώσεις μετά το χθεσινό περιστατικό, κατά το οποίο το σύστημα GPS στο αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία.

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος στο σύστημα GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε την Κυριακή η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα.