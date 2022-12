ΕΕ: Συμφωνία για την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας

Οι 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν απόψε να επιβάλουν νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, στο πλαίσιο αντιποίνων για την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, όπως έγινε γνωστό από την τσεχική προεδρία της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το νέο πακέτο κυρώσεων στις 7 Δεκεμβρίου, προτείνοντας την προσθήκη σχεδόν 200 φυσικών προσώπων και οντοτήτων στη «μαύρη λίστα» της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ενόπλων δυνάμεων και τριών τραπεζών της Ρωσίας.

Μεταξύ άλλων, η Κομισιόν είχε εισηγηθεί την απαγόρευση κάθε νέας επένδυσης στη ρωσική βιομηχανία εξόρυξης, την απαγόρευση εξαγωγής στη Ρωσία εξαρτημάτων για την κατασκευή UAVs (μη επανδρωμένων αεροσκαφών) και αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές προϊόντων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την «πολεμική μηχανή» της Μόσχας.

Η συμφωνία για αυτό το ένατο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος της Μόσχας επιτεύχθηκε ομόφωνα από τους πρεσβευτές των «27» στις Βρυξέλλες στο περιθώριο της συνόδου κορυφής.

Απομένουν μόνο τα τυπικά για να αποτυπωθεί εγγράφως και να υπογραφεί (αύριο, Παρασκευή), ανέφερε η τσεχική προεδρία της ΕΕ σε ανάρτησή της στο Twitter.

#COREPERII | ✅ Ambassadors agreed in principle on a #sanctions package against Russia as part of the EU's ongoing support for #Ukraine 🇺🇦. The third Russia sanctions package negotiated under #EU2022CZ should be confirmed via written procedure tomorrow. pic.twitter.com/ssE78MKD3D