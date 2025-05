ΕΕ: Συμφωνία για επενδυτικό ταμείο 150 δισ. ευρώ με στόχο την ενίσχυση της άμυνας

Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν κατ' αρχήν επί των προτάσεων για ένα ταμείο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί στην ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης, γνωστό ως Δράση Ασφάλειας για την Ευρώπη (SAFE), δήλωσε τη Δευτέρα ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Το σχέδιο, που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο, θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινού δανεισμού και θα δώσει δάνεια σε μέλη της ΕΕ και σε ορισμένες άλλες χώρες, όπως η Ουκρανία, για έργα που ενισχύουν την άμυνά τους και την ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε, το πρόγραμμα ReArm Europe, ένα σχέδιο πέντε σημείων για την αξιοποίηση περίπου 800 δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα της Ευρώπης - και για την παροχή «άμεσης» στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία μετά την αναστολή της βοήθειας από την Ουάσινγκτον.

«Μια νέα εποχή είναι προ των πυλών», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επιστολή που παρουσίασε το σχέδιο στους ηγέτες της ΕΕ, δύο ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, με στόχο την εδραίωση κοινής δράσης για την υποστήριξη της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια μακροπρόθεσμα.

«Η Ευρώπη αντιμετωπίζει έναν ξεκάθαρο και υπαρκτό κίνδυνο σε κλίμακα που κανένας από εμάς δεν έχει δει στην ενήλικη ζωή του», έγραψε, καθώς περιέγραψε τις επιλογές για τη χρηματοδότηση μιας ευρωπαϊκής αμυντικής αύξησης.

«Η Ευρώπη πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη δική της αποτροπή και άμυνα», σημείωσε, κάτι που θα απαιτήσει πολλούς πόρους, όπως τονίζουν διαρκώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που ήδη πασχίζουν να εξισορροπήσουν τους προϋπολογισμούς των χωρών τους.

