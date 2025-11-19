Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει νέα περιοριστικά μέτρα κατά όσων διευκολύνουν τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, αποτελούμενο από τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο, σε μια ακόμη προσπάθεια να πλήξει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, που θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, αναμένεται να εξετάσουν την ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες που εγγράφουν τα πλοία, με στόχο τον περιορισμό των μέσων που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμπτει τις κυρώσεις της Ένωσης, σύμφωνα με πηγές με γνώση των σχεδίων.

Σε έγγραφο που κυκλοφόρησε πριν από τη συνάντηση και είδε το Bloomberg, η Πολωνία πρότεινε νέους κανονισμούς και συντονισμό, ιδιαίτερα σε δύσκολα θέματα όπως το αν οι αρχές επιτρέπεται να επιβιβάζονται σε ένα πλοίο.

Η ΕΕ έχει διεξαγάγει εκτεταμένη διπλωματική προσέγγιση προς τις λεγόμενες «χώρες σημαίας» που εγγράφουν τα πλοία και έχει καταφέρει «σε μεγάλο βαθμό» να πείσει πολλές από αυτές να ακυρώσουν την εγγραφή των πλοίων, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η Βαρσοβία πρότεινε επίσης την εμπλοκή των κρατών με λιμάνια και παράκτιων χωρών, καθώς και των φορέων που διευκολύνουν τη δραστηριότητα των πλοίων.

Οποιαδήποτε νέα μέτρα συζητηθούν θα αποτελέσουν μέρος του 20ού πακέτου κυρώσεων της ΕΕ, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται επίσης να συζητήσουν τις επιλογές χρηματοδότησης για την Ουκρανία. Το Βέλγιο αντιδρά σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιηθούν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για να υποστηριχθούν δάνεια προς την Ουκρανία. Η βελγική κυβέρνηση ανησυχεί για τις νομικές συνέπειες των περιουσιακών αυτών στοιχείων, τα περισσότερα από τα οποία είναι παγωμένα στο Βέλγιο.

Η Επιτροπή πρότεινε δύο εναλλακτικές λύσεις — μια επιχορήγηση 90 δισ. ευρώ ή ένα δάνειο με εγγύηση χρέους της ΕΕ — οι οποίες όμως είναι σχεδόν αδύνατο να ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάρτιο, όταν η Ουκρανία θα εξαντλήσει τα μετρητά της.

Ταυτόχρονα, οι υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις εντεινόμενες υβριδικές επιθέσεις σε όλη την Ευρώπη.