Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει ένα σχέδιο για τη μεταφορά σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων ευρώ από ρωσικά «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο τέλος του πολέμου.

Οι Βρυξέλλες εξετάζουν την προθυμία των εθνικών πρωτευουσών να μεταφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία σε πιο επικίνδυνες επενδύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποφέρουν μεγαλύτερα κέρδη για την Ουκρανία και να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, καθώς αρνείται να σταματήσει τις εχθροπραξίες, δήλωσαν αρκετοί αξιωματούχοι στο Politico.

Οι υποστηρικτές βλέπουν επίσης το σχέδιο ως βήμα προς την ενδεχόμενη κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων και την παράδοσή τους στην Ουκρανία ως τιμωρία για την άρνηση της Ρωσίας να καταβάλει αποζημίωση μετά τον πόλεμο.

«Προχωράμε τις εργασίες σχετικά με τα ρωσικά ''παγωμένα'' περιουσιακά στοιχεία για να συμβάλουμε στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Πέμπτη, σε μια από τις πιο έντονες δηλώσεις της μέχρι σήμερα για το θέμα.

Σημαντικό είναι ότι αυτή η επιλογή θα απέχει από την άμεση κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων, κάτι που η πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ απορρίπτει λόγω οικονομικών και νομικών ανησυχιών.

Οι συζητήσεις θα κορυφωθούν το Σάββατο, όταν οι υπουργοί Εξωτερικών των 27 χωρών της ΕΕ θα συζητήσουν για πρώτη φορά αυτή την επιλογή κατά τη διάρκεια μιας ανεπίσημης συνάντησης στην Κοπεγχάγη της Δανίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι υπουργοί θα πρέπει να εξετάσουν «περαιτέρω επιλογές για τη χρήση των εσόδων που προκύπτουν από τα ρωσικά ακινητοποιημένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία», σύμφωνα με ένα προπαρασκευαστικό σημείωμα που είδε το Politico.

Με την Ουκρανία να αντιμετωπίζει εκτιμώμενη έλλειψη προϋπολογισμού 8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026, οι χώρες της ΕΕ αναζητούν νέες ιδέες για να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση της χώρας που έχει πληγεί από τον πόλεμο, εν μέσω περιορισμένων εγχώριων προϋπολογισμών και χωρίς περιθώρια έκδοσης ευρωπαϊκού χρέους.