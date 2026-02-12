ΕΕ προς αεροπορικές εταιρείες: Αποφύγετε τον εναέριο χώρο του Ιράν έως τις 31 Μαρτίου

Η ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των αερομεταφορών συνέστησε την Πέμπτη στις αεροπορικές εταιρείες της Ένωσης να παραμείνουν εκτός του εναέριου χώρου του Ιράν μέχρι τις 31 Μαρτίου, αναφέροντας ότι επεκτείνει μια προηγούμενη προειδοποίηση.

«Η παρουσία και η πιθανή χρήση ενός ευρέος φάσματος όπλων και συστημάτων αεροπορικής άμυνας, σε συνδυασμό με απρόβλεπτες αντιδράσεις του κράτους... δημιουργεί υψηλό κίνδυνο για τις πολιτικές πτήσεις που πραγματοποιούνται σε όλα τα ύψη και επίπεδα πτήσης», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας σε δελτίο Τύπου.

Οι παγκόσμιες δυνάμεις και τα κράτη της περιοχής φοβούνται ότι η διακοπή των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια σύγκρουση που θα μπορούσε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη πετρελαιοπαραγωγό περιοχή.

Το Ιράν έχει υποσχεθεί σκληρή αντίδραση σε οποιαδήποτε επίθεση και έχει προειδοποιήσει τις γειτονικές αραβικές χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις ότι θα μπορούσαν να βρεθούν στη γραμμή πυρός αν εμπλακούν σε μια επίθεση.





