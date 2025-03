ΕΕ: Πρέπει να εργαστούμε για τη διασφάλιση ειρήνης στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και παρουσία της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ενημέρωσαν για τα αποτελέσματα του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου, τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Τουρκίας, του Καναδά, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, ο Αντόνιο Κόστα και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας με «ομοϊδεάτες εταίρους του ΝΑΤΟ», τόσο όσον αφορά την υποστήριξη της Ουκρανίας και τη διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, όσο και όσον αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Οι συμμετέχουσες χώρες-εταίροι χαιρέτησαν αυτήν την πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας τη σημασία του στενού συντονισμού μεταξύ των εταίρων και εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να συμβάλουν στις κοινές προσπάθειες για την υποστήριξη της Ουκρανίας καθώς και για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της 'Αμυνας. Υπογράμμισαν, επίσης, τη σημασία του ΝΑΤΟ και την ανάγκη για στενή συμπληρωματικότητα όλων των προσπαθειών.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο της ΕΕ, ο Αντόνιο Κόστα δεσμεύτηκε να συνεχιστεί αυτός ο «χρήσιμος» διάλογος και συντονισμός.

«Η συνεργασία μας με τους ομοϊδεάτες εταίρους του ΝΑΤΟ είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ασφάλεια, για την Ουκρανία και για την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών στην άμυνα». Τονίζει με ανάρτησή του στο «Χ», ο Αντόνιο Κόστα, μετά την τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και τους πρωθυπουργούς της Μ. Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, του Καναδά, Τζαστίν Τριντό, της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε και της Ισλανδίας, Κατρίν Γιακομπστότιρ. «Τους ενημέρωσα για τις σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χθες το βράδυ και τη συνάντησή μας με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Ζελένσκι. Μαζί με τους εταίρους μας στην Ευρώπη, πέρα από τον Ατλαντικό και πέραν αυτού, πρέπει να εργαστούμε για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και να διασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

