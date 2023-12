ΕΕ: Ιστορική συμφωνία για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Σε πολιτική συμφωνία για το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο κατέληξαν η ισπανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από ολονύκτιες διαβουλεύσεις μεταξύ ΕΚ, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύσσωμη η ηγεσία της ΕΕ χαιρέτισε την «ιστορική» αυτή απόφαση ορόσημο, με την οποία οι νομοθέτες συμφωνούν για τους πέντε βασικούς πυλώνες για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση.

Η ΕΕ τηρεί την υπόσχεσή της να βελτιώσει το σύστημα ασύλου και μετανάστευσης, δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα Γκόμεζ. «Οι πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ επιθυμούν οι κυβερνήσεις τους να αντιμετωπίσουν τη μεταναστευτική πρόκληση και η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί ένα κρίσιμο κομμάτι του παζλ. Ωστόσο, η ΕΕ παραμένει επίσης προσηλωμένη στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης, συνεργαζόμενη με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης και αντιμετωπίζοντας τη μάστιγα της λαθραίας διακίνησης μεταναστών».

Οι πέντε νόμοι της ΕΕ στους οποίους συμφώνησαν η ισπανική προεδρία και το Κοινοβούλιο αφορούν όλα τα στάδια της διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης, από τον έλεγχο των παράτυπων μεταναστών κατά την άφιξή τους στην ΕΕ, τη λήψη βιομετρικών δεδομένων, τις διαδικασίες υποβολής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου, τους κανόνες για τον καθορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση μιας αίτησης ασύλου, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών και τον τρόπο χειρισμού καταστάσεων κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων εργαλειοποίησης των μεταναστών, αναφέρει η ανακοίνωση του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες, μόλις εγκριθούν, θα καταστήσουν το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου αποτελεσματικότερο και θα αυξήσουν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών, επιτρέποντας την ελάφρυνση του βάρους στα κράτη-μέλη που δέχονται τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές πιέσεις.

Μετά τη σημερινή προσωρινή συμφωνία, οι εργασίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο τις επόμενες εβδομάδες για να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες των νέων κανονισμών. Στη συνέχεια, η προσωρινή αυτή συμφωνία θα υποβληθεί στους εκπροσώπους των κρατών-μελών (ΕΜΑ) για έγκριση.

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η ισπανική προεδρία αναφέρει: «Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχαν σημαντική πρόοδο στη μεταρρύθμιση για τη βελτίωση του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου της ΕΕ. Επετεύχθη πολιτική συμφωνία για τους πέντε φακέλους του νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο».

Ου. Φον ντερ Λάιεν: Αποτελεσματική ευρωπαϊκή απάντηση στην ευρωπαϊκή πρόκληση του μεταναστευτικού

«Η μετανάστευση είναι ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί ευρωπαϊκές λύσεις», κάτι το οποίο μπορεί να διασφαλίσει το Σύμφωνο για το Μεταναστευτικό και το Άσυλο, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη δήλωσή της μετά την ανακοίνωση για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας.

Η ίδια σημειώνει ότι «τα κράτη μέλη στα εξωτερικά μας σύνορα πρέπει να διαχειριστούν την παράνομη μετανάστευση» και εξηγεί ότι «το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο θα διασφαλίσει ότι θα υπάρξει μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτήν την ευρωπαϊκή πρόκληση».

Επισημαίνει ότι «οι Ευρωπαίοι θα αποφασίζουν ποιος έρχεται στην ΕΕ και ποιος μπορεί να μείνει, όχι οι διακινητές», συμπληρώνοντας ότι το Σύμφωνο σημαίνει προστασία αυτών που έχουν ανάγκη. Παράλληλα, προσθέτει ότι θα διασφαλιστεί ότι «τα κράτη μέλη μοιράζονται την προσπάθεια υπεύθυνα, επιδεικνύοντας αλληλεγγύη με εκείνους που προστατεύουν τα εξωτερικά μας σύνορα, αποτρέποντας παράλληλα την παράνομη μετανάστευση στην ΕΕ».

Το Σύμφωνο «θα δώσει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της τα εργαλεία να αντιδρούν γρήγορα σε καταστάσεις κρίσης, όταν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν μεγάλο αριθμό παράνομων αφίξεων ή εργαλειοποίηση όταν εχθρικές χώρες επιχειρούν σκόπιμα να αποσταθεροποιήσουν την ΕΕ ή τα κράτη μέλη της», υπογραμμίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ αναφέρει ότι με τα νέα δεδομένα η Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη μέλη μέσω συγκεκριμένων, επιχειρησιακών μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων προκλήσεων.

«Χαιρετίζω την ιστορική συμφωνία για το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Συγχαρητήρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη συμφωνία επί της πρότασης-ορόσημο αυτής της εντολής. Ευχαριστώ τον Μαργαρίτη Σχοινά και την Ίλβα Γιόχανσον για τις άοκνες προσπάθειές τους», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της στο Χ.

Συμβούλιο ΕΕ: Το Σύμφωνο για θα ελαφρύνει το βάρος των χωρών της ΕΕ που δέχονται περισσότερους μετανάστες

Ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό σύστημα μετανάστευσης και ασύλου είναι «το κλειδί» για τους αιτούντες προστασίας, αναφέρει το Συμβούλιο της ΕΕ, προσθέτοντας πως «οι νομοθέτες συμφωνούν σε ένα σύμφωνο για τη μετανάστευση και για το άσυλο που θα ελαφρύνει το βάρος εκείνων των χωρών της ΕΕ όπου φτάνουν οι περισσότεροι μετανάστες και θα δυσκολέψει τους παράτυπους μετανάστες να παραμείνουν απαρατήρητοι».

Ρ. Μέτσολα: Συμφωνία ορόσημο για ένα νέο σύνολο κανόνων για τη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου

«Είναι μια ιστορική μέρα», δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοινώνοντας σήμερα το πρωί την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η Μέτσολα είπε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ένα ισχυρό νομοθετικό πακέτο, το οποίο θα διέπει όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ - ένα νομοθετικό πακέτο που θα είναι λειτουργικό και θα προστατεύει, όπως είπε, και που διατηρεί την ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης. «Δεν ήταν εύκολο», παραδέχτηκε, «δεν υπάρχει η τέλεια λύση, αλλά αυτό που έχουμε τώρα στο τραπέζι είναι πολύ καλύτερο για όλους μας».

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων του Συμβουλίου της ΕΕ ξεκίνησαν στις 18 Δεκεμβρίου το απόγευμα και ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί, όμως όπως τόνισε η Μέτσολα στην πραγματικότητα οι προσπάθειες για μια συμφωνία στη μετανάστευση και το άσυλο έχουν κρατήσει δέκα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταθέσει τις προτάσεις της για ένα νέο σύμφωνο το Σεπτέμβρη του 2020.

«Το μεταναστευτικό ήταν η πρώτη ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών το 2019 και παραμένει και σήμερα πρώτο μέλημά τους», δήλωσε η Μέτσολα.

«Η 20η Δεκεμβρίου 2023 θα μείνει στην ιστορία. H ημέρα που η ΕΕ κατέληξε σε μια συμφωνία ορόσημο για ένα νέο σύνολο κανόνων για τη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου. Η Ευρώπη αψήφησε για άλλη μια φορά τις πιθανότητες. Είμαι πολύ περήφανη που με το Σύμφωνο Μετανάστευσης & Ασύλου, παραδώσαμε και προσφέραμε λύσεις», δήλωσε σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος του ΕΚ.

Μ. Σχοινάς: Ολοκληρωμένη και ολιστική ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική

Νέο κεφάλαιο στη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης ανοίγει η ιστορική συμφωνία για το Σύμφωνο για το Μεταναστευτικό και το Άσυλο τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς και εστίασε στις αποτελεσματικές διαδικασίες που διασφαλίζονται, καθώς και στην αποτελεσματική αλληλεγγύη.

Όπως επεσήμανε ο κ. Σχοινάς, η πρόταση της Επιτροπής τον Σεπτέμβριο του 2020 ήρθε μερικές ημέρες μετά την πυρκαγιά στη Μόρια «το τελευταίο κεφάλαιο μιας Ευρώπης που θέλουμε να ξεχάσουμε σε σχέση με την πολιτική μετανάστευσης».

Ανέφερε, επίσης, ότι η Μόρια, το Καλέ, η Λαμπεντούζα μαρτυρούσαν «την έλλειψη Ευρώπης».

Τέλος, ο αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής υπογράμμισε ότι «η πρόταση αναγνωρίζει ότι κάθε κράτος μέλος έχει ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένη και ολιστική ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική».

«Όλα τα κομμάτια μπαίνουν στη θέση τους. Έχουμε μια σημαντική απόφαση για τους 5 βασικούς πυλώνες του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ήταν μακρύς ο δρόμος για να φτάσουμε εδώ. Αλλά τα καταφέραμε. Η Ευρώπη επιτέλους αποδίδει αποτελέσματα στο μεταναστευτικό», επισήμανε στο Χ ο κ. Σχοινάς.

LIBE: Ιστορική συμφωνία για την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου

«Ιστορική συμφωνία για την ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου! Σήμερα το πρωί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου», αναφέρει σε ανάρτηση στο X το γραφείο Τύπου της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του ΕΚ.