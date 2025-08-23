Κάποιοι είπαν ότι για μια ακόμα φορά οι Ευρωπαίοι «έζεψαν το κάρο μπροστά από το άλογο». Ενώ και οι ίδιοι δεν δείχνουν να πολυπιστεύουν στην προοπτική σύντομης ειρήνευσης στην Ουκρανία, λόγω απροθυμίας του Πούτιν, έχουν ωστόσο ριχτεί στα βαθιά της συζήτησης περί εγγυήσεων ασφαλείας και αποστολής μιας ειρηνευτικής δύναμης στην χτυπημένη χώρα.

Αυτό θα συμβεί λοιπόν αφού σιγήσουν τα όπλα, αλλά αυτό δεν έχει εμποδίσει να ξεκινήσουν ήδη οι φραστικές αψιμαχίες.

Τελευταίο δείγμα και σίγουρα πιο ακραίο η κόντρα μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας με κεντρικό «ήρωα» τον αντιπρόεδρο της ιταλικής κυβέρνησης, και υπουργό Υποδομών, τον Ματέο Σαλβίνι της Λέγκας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Μιλάνο απευθύνθηκε προς τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν με τη φράση «φόρεσε το κράνος σου, το γιλέκο σου, το τουφέκι σου και πήγαινε στην Ουκρανία».

Διπλωματικό επεισόδιο

Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί διπλωματικό επεισόδιο με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών να καλεί την Ιταλίδα πρέσβειρα στο Παρίσι για εξηγήσεις. Ο Σαλβίνι έχει και στο παρελθόν ειρωνευτεί ή και επικρίνει με βαρείς χαρακτηρισμούς την δεδηλωμένη επιθυμία του Γάλλου να στείλει στρατό στην Ουκρανία.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μπορεί να μην χρησιμοποιεί τέτοιους τόνους, μπορεί να ταξίδεψε μαζί με τον Μακρόν και τους άλλους Ευρωπαίους την περασμένη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, αλλά και αυτή είναι κατηγορηματικά αντίθετη με την αποστολή στρατιωτών σε ουκρανικό έδαφος. Έχει μάλιστα δημόσια αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε αν ένας ρωσικός πύραυλος χτυπούσε Ιταλούς στρατιώτες και αν αυτό θα συνεπαγόταν άμεση πολεμική εμπλοκή με τη Μόσχα.

Ξεκάθαρο «όχι« από τους Πολωνούς

Βεβαίως δεν είναι μόνο οι «Νότιοι» που έχουν τέτοιες επιφυλάξεις. Μόλις χθες έρευνα από την Πολωνία έδειξε ότι ποσοστό 61,1% των πολιτών είναι κατά της αποστολής στρατευμάτων στη γειτονική τους χώρα. Μόλις 17,3% συμφωνεί με μια τέτοια επιλογή. Την στρατιωτική συμμετοχή της Πολωνίας έχουν αποκλείσει τόσο ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός Τουσκ, όσο και ο εθνολαϊκιστής πρόεδρος Ναβρότσκι, που κατά τα άλλα διαφωνούν σε πολλά. Αυτός ήταν και ο λόγος που η Πολωνία, σε αντίθεση με την Φινλανδία, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση στην Ουάσινγκτον από κανέναν τους, αν και οι δύο θα το ήθελαν.

Ουσιαστικά η πλειοψηφία των χωρών των 27 δεν έχει καμιά ιδιαίτερη επιθυμία να εμπλακεί στρατιωτικά στην Ουκρανία, ακόμα και όταν θα έχουν σιγήσει τα όπλα.