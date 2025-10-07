ΕΕ: Όχι στην άρση ασυλίας Σάλις και Μάγιαρ αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν σήμερα υπέρ της διατήρησης της κοινοβουλευτικής ασυλίας της Ιταλίδας ευρωβουλευτή της αριστεράς Ιλάρια Σάλις, η οποία κατηγορείται από την Ουγγαρία για βιαιοπραγία στο περιθώριο μιας νεοναζιστικής διαδήλωσης.

Η αντιφασίστρια ακτιβίστρια διατήρησε την ασυλία της με μόνο μία ψήφο διαφορά (306 υπέρ, 305 κατά) σε αυτήν τη μυστική ψηφοφορία που διενεργήθηκε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

«Η ψήφος αυτή είναι μια νίκη για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και το αντιφασιστικό κίνημα» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η 41χρονης Σάλις.

«Οι απειλές παραμένουν και είναι σημαντικό να συνεχιστεί ο αγώνας. Πρέπει να υπερασπιστούμε όλους τους αντιφασίστες ακτιβιστές που μπήκαν στο στόχαστρο επειδή αψήφησαν τον αυταρχισμό και τις φασιστικές δυνάμεις», πρόσθεσε, κάνοντας αναφορά στον Μάγια Τ., «ο οποίος πρέπει αμέσως να επαναπατριστεί και να δικαστεί στη Γερμανία».

Ο 24χρονος Γερμανός Μάγια Τ., που αυτοπροσδιορίζεται ως «μη δυαδικού φύλου», συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2023 και παραδόθηκε το καλοκαίρι του 2024 στις ουγγρικές αρχές, που τον κατηγορούν για επιθέσεις εναντίον ακροδεξιών. Η απόφαση αυτή επικρίθηκε σφοδρά στη Γερμανία.

Η Ιλάρια Σάλις από την πλευρά της επανέλαβε ότι αίτημά της είναι να δικαστεί στην Ιταλία.

Η Σάλις συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2023 και στις αρχές του 2024 οδηγήθηκε ενώπιον των ουγγρικών δικαστικών αρχών αλυσοδεμένη, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες της Ρώμης. Αφού παρέμεινε προφυλακισμένη επί έναν και πλέον χρόνο, σε συνθήκες που η ίδια χαρακτήρισε «απάνθρωπες», τελικά τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η ουγγρική εισαγγελία ζητούσε να της επιβληθεί ποινή κάθειρξης 11 ετών. Αφέθηκε ελεύθερη αφού εξελέγη στο ευρωκοινοβούλιο, τον Ιούνιο του 2024, με το μικρό ιταλικό κόμμα της «Συμμαχίας των Πρασίνων και της Αριστεράς».

Το Λαϊκό Κόμμα (PPE), η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε ταχθεί υπέρ της άρσης της ασυλίας της. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί, ο επικεφαλής του PPE Μάνφρεντ Βέμπερ υπερασπίστηκε αυτήν τη θέση, εξηγώντας ότι η πράξη για την οποία κατηγορείται η Σάλις διαπράχθηκε «πριν από την εκλογή της» στο Ευρωκοινοβούλιο.

Εξάλλου, ψηφίζοντας δια ανατάσεως της χειρός, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν σήμερα να διατηρήσει την ασυλία του και ο επικεφαλής της ουγγρικής αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγιαρ, που καταζητείται από τη Βουδαπέστη.

Ο κυριότερος αντίπαλος του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026. Μεταξύ άλλων κατηγορείται για κλοπή επειδή πήρε το κινητό τηλέφωνο ενός προσώπου που τον βιντεοσκοπούσε σε ένα νυχτερινό κέντρο. Ο ίδιος χαρακτηρίζει «φάρσα» την έρευνα σε βάρος του.