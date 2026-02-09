ΕΕ: Καταδικάζει την ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε στον επικριτή της Κίνας Τζίμι Λάι

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκρινε τη Δευτέρα την απόφαση επιβολής ποινής φυλάκισης 20 ετών στον Τζίμι Λάι, τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης και από τους πιο σφοδρούς επικριτές της Κίνας στο Χονγκ Κονγκ, ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή του.

«Η πολιτικά υποκινούμενη δίωξη του Τζίμι Λάι και των πρώην στελεχών και δημοσιογράφων της Apple Daily βλάπτει τη φήμη του Χονγκ Κονγκ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το τμήμα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

«Η ΕΕ καλεί τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στην ελευθερία του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ, έναν από τους πυλώνες της ιστορικής του επιτυχίας ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου, και να σταματήσουν να διώκουν δημοσιογράφους.»